O Santos tem planos de transformar a área de 700 mil m² adquirida na Área Continental de São Vicente em um projeto que vai além da construção do novo Centro de Treinamento das categorias de base. O clube estuda a criação de um parque ecológico e de lazer no local, ampliando o impacto social e ambiental da iniciativa na região.

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Localizado em uma área de preservação ambiental, o terreno terá entre 20% e 30% destinados às estruturas do futuro CT, enquanto o restante será voltado à recuperação e preservação ambiental. O projeto ainda depende das licenças necessárias junto aos órgãos ambientais.

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A proposta prevê a criação de trilhas ecológicas, espaços para acampamentos, atividades recreativas e ações de educação ambiental voltadas a escoteiros e moradores do entorno. O Santos também consultou os Escoteiros do Brasil, que demonstraram interesse em participar da gestão do parque e na captação de recursos para viabilizar sua implantação.

— Para os Escoteiros de São Paulo, essa parceria vem a somar com nosso propósito e missão de construir um mundo melhor, além de nos dar uma grande oportunidade de cuidar do meio ambiente. Essa parceria com o Santos só demonstra a grande confiança no trabalho da nossa instituição — afirma Rodrigo Ramos de Freitas, diretor-presidente dos Escoteiros do Brasil em São Paulo.

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Além das atividades ambientais, o projeto prevê que sócios-torcedores do Santos tenham acesso a ações especiais no espaço, como trilhas ecológicas e atividades promocionais. A iniciativa também poderá contar com o apoio de patrocinadores para garantir a sustentabilidade do parque.

Presidente do Santos fala em "legado"

Para o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, a proposta reforça a intenção do clube de fazer do novo CT um projeto com impacto que ultrapasse os limites do futebol.

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— Estamos pensando em um projeto que não seja apenas um novo espaço para formar atletas, mas que também deixe um legado para a região. A preservação ambiental, a educação, o esporte e a integração com a comunidade são pilares importantes dessa iniciativa. Queremos que essa área represente uma conquista para o Santos e, ao mesmo tempo, um benefício para São Vicente e para as futuras gerações — afirmou o mandatário.

Outro eixo do projeto é a criação de um Departamento Médico de Excelência, em parceria com a Prefeitura de São Vicente e a iniciativa privada. A estrutura deverá contar com espaços separados para atender os atletas das categorias de base do Santos e também a população local, ampliando o alcance social da iniciativa.

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A incorporação do terreno pelo Santos foi viabilizada por meio de um acordo com a Saint-Gobain, com apoio da Prefeitura de São Vicente. Em troca da área, avaliada em R$ 6,93 milhões, o clube cedeu propriedades comerciais e de publicidade à empresa.

O novo CT representa um dos principais projetos de expansão da estrutura das categorias de base do Santos. A proposta de integrar o centro de treinamento a um parque ecológico amplia a dimensão do investimento e cria a possibilidade de unir formação esportiva, preservação ambiental e desenvolvimento social em um mesmo espaço.

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— A criação e a preservação de um parque ecológico na área continental de São Vicente representam um ativo ambiental e urbanístico muito importante, não só do ponto de vista de conservação obrigatória. Ela permite que seja conservada a adversidade local e tenha reflexos no microclima da cidade a ponto de tornar o ambiente mais agradável. Significa um ganho coletivo que a gente não consegue mensurar o benefício — firma Flávia Ramacciotti, secretária do Meio Ambiente de São Vicente.

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Foto: Divulgação / Prefeitura de São Vicente



