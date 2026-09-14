Anunciado e apresentado nesta segunda-feira (14), o meia Philippe Coutinho vestirá a camisa 11 do Peixe. Ao lado do lateral Rodinei, o jogador celebrou o retorno aos gramados após sete meses sem atuar, comentou a influência direta de Neymar em sua chegada à Vila Belmiro e explicou a motivação para defender o Alvinegro Praiano.

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O meio-campista de 34 anos declarou o seu amor pelo esporte e ressaltou que a pausa após deixar o Vasco foi delicada, uma das decisões mais difíceis da carreira, porém necessária para priorizar sua saúde mental e retornar forte.

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- Realmente, o período que eu saí do Vasco eu não estava bem. Foi um momento bem delicado, uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha carreira e na minha vida, mas eu tive que priorizar a minha saúde. Tive esse tempo fora do futebol, onde me faz pensar muita coisa, me conectar com as coisas da vida, e isso me fortaleceu. Hoje eu me sinto forte e preparado para estar de volta no futebol - declarou Coutinho.

Em complemento, Coutinho enfatizou que o principal combustível para seu retorno é voltar a ser feliz em campo, e destacou o peso de vestir a camisa do Santos nesse processo.

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- O futebol sempre foi a minha paixão, por um tempo eu perdi isso. Qualquer um que trabalha, quando sai de casa, precisa ter um propósito, mas por um tempo eu perdi isso. Meu motivo é voltar a ser alegre jogando futebol, porque isso é o que eu sempre fiz. Hoje o que me motiva é isso: jogar ao lado de grandes craques e jogar em uma instituição e clube muito grande como é o Santos - completou o meio-campista.

Relação de Coutinho com Neymar

Neymar e Philippe Coutinho vão atuar juntos em um mesmo clube pela primeira vez, mas a amizade entre os dois vem de longa data. Os atletas se conhecem desde as categorias de base, quando defenderam a Seleção Brasileira sub-16, e posteriormente dividiram vestiário na Seleção principal e na Copa do Mundo de 2022.

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A contratação pelo peixe foi selada na última quinta-feira (10), impulsionada pela proximidade entre a dupla e pelo projeto apresentado pelo clube.

- Com certeza o Neymar teve um papel muito importante na minha vinda, é um amigo que eu tenho desde criança, de muito tempo. Ele foi a primeira pessoa, relacionada ao futebol, que me mandou mensagem quando eu saí do Vasco. Agradecer ao Ney pelo convite de ter vindo, estou feliz de aceitar esse desafio - comentou o jogador sobre a amizade com o Neymar.

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Questionado sobre atuar ao lado do camisa 10 e se já conversaram sobre o posicionamento em campo, o meia revelou que ainda não alinharam detalhes táticos, mas garantiu que o foco principal é entrar em campo com leveza.

- Minha amizade com Neymar é de longa data. Jogar com ele, um cara que muito de vocês não conheçam, um cara um coração enorme. É sempre bom estar perto dele (Neymar). A gente não falou muito disso, ele sempre me falou que quer me ver feliz, jogando com alegria. Eu quero jogar com alegria, e quando você consegue unir essas coisas, as coisas tendem a dar certo. E é isso que estou buscado fazer no momento - disse.

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"SE FOR UM SONHO, NÃO QUERO ACORDAR!" 😂💭 Veja como foi a recepção para Philippe Coutinho em sua chegada ao CT Rei Pelé! https://t.co/Xtdzk9fpEK — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026

Contrato curto até o fim de 2026

Coutinho assinou vínculo com o peixe até o fim de 2026. A exemplo de nomes como Arthur, Cebolinha e Lima, que também chegaram em acordos de tiro curto, o meia revelou que a duração do contrato foi uma proposta do próprio Santos e preferiu não projetar os passos para o próximo ano.

- Foi o que me foi proposto, então eu tomei a decisão de aceitar. Jogar ao lado do Neymar tem um grande peso. Sobre o futuro, ano que vem, não consigo te responder nada, não sei como é que vai ser. Posso te dizer que venho com bastante vontade de trabalhar e dar o meu máximo nesses três meses, e ano que vem a gente vai ver como é que vai ser - revelou Coutinho.

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Coutinho novo reforço do Santos - (Foto: divulgação / Santos FC)

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