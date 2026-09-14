O lateral-direito Rodinei, de 34 anos, foi anunciado pelo Santos no dia 2 de agosto e já atuou em duas oportunidades sob o comando do técnico Cuca. No entanto, foi na tarde desta segunda-feira (14) que o atleta foi apresentado oficialmente na sala de imprensa da Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em suas primeiras palavras como jogador do Santos, o lateral exaltou o alvinegro praiano e celebrou a chegada ao clube.

— Desde quando eu cheguei aqui, já como diz no hino, 'é um orgulho que nem todos podem ter'. Já joguei muitas vezes contra o Santos, agora fiz minha trajetória na Europa, onde também fui muito feliz, mas é de um tamanho orgulho. Eu, minha família, minhas filhas, estamos todos felizes com essa nova jornada que a gente tem com a camisa do Peixão. E eu tô muito feliz, de coração mesmo, feliz em vestir essa camisa onde o Pelé vestiu, camisa onde o Neymar ainda joga. Então agora espero contribuir com todo o esforço, vou dar a vida por esse clube para ser muito feliz aqui dentro — declarou Rodinei.

continua após a publicidade

Questionado sobre a decisão de retornar ao futebol brasileiro após boa passagem pelo Olympiacos, da Grécia, Rodinei ressaltou o desejo de sentir novamente o calor das torcidas e garantiu que a escolha pelo Santos foi a melhor possível.

— Não foi uma decisão fácil essa decisão que eu tive que tomar de voltar a jogar no Brasil. Tava lá no Olympiacos, da Grécia, tava feliz, mas sempre tinha aquilo no coração, aquela vontade de voltar a sentir esse calor do futebol brasileiro, das torcidas. E a decisão de vir jogar no Santos foi a melhor que eu tive. Eu tô muito feliz com essa decisão que eu tomei junto com a minha família. E em relação a isso, cara, eu sou brasileiro, saí daqui em alto nível e muito feliz com a... como que eu posso dizer? A palavra fugiu aqui da minha cabeça, mas a recepção que os jogadores tiveram por mim, isso me deu a confiança dentro de campo.

continua após a publicidade

Para o lateral, o fator decisivo para o acerto foi o peso da camisa e o projeto apresentado, independentemente do momento vivido pelo clube nas competições.

— O que mais me atraiu foi receber uma oferta do Santos pra jogar no Santos. Não pensei na hora se estava nas quartas de final da Sul-Americana, se a situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores. Pensei: é um bom momento de voltar pro Brasil, sempre conversando com a minha família. Mas para mim, o que mais me deu a confiança de jogar foi que eu estava voltando para jogar no Santos. Começar tudo do zero, porque eu aqui agora tenho que provar a cada dia e fazer o meu melhor.

continua após a publicidade

Rodinei apresentado como reforço do Santos - (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Como o Rodinei gosta de jogar?

Rodinei também comentou sobre o DNA ofensivo do peixe e destacou que a alegria e a intensidade casam com seu estilo dentro de campo.

— Mostrar o meu futebol, porque sempre fui um jogador de jogar pra frente, jogar com alegria, e o Santos te dá isso. Porque já sofri muito jogando contra aqui, então agora que eu tô jogando a favor, eu tô muito feliz com o que eu fiz. É isso: é ter personalidade, é fazer o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Então tô muito feliz que nessas duas partidas que eu tive pude ajudar a equipe, e espero continuar ajudando muito mais.

Sobre o posicionamento tático, o atleta explicou ser lateral de origem, mas colocou-se à disposição para atuar de forma mais adiantada caso seja a opção da comissão técnica.

continua após a publicidade

— A minha posição de origem é lateral-direito, mas no Olympiacos fiz muitos jogos de ponta. Mas eu sempre gosto de frisar que eu sou um jogador que estou para ajudar. Se o treinador confia em mim, onde ele me colocar vou me adaptar para jogar.

Compartilhar vestiário com Neymar e Coutinho

O lateral comemorou a oportunidade de dividir o vestiário com velhos conhecidos e novos reforços de peso, se referindo como "mágico, ao dizer sobre a nova parceria, com também novo reforço do Peixe, Philippe Coutinho.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz nesse momento que estamos vivendo aqui. Sou muito feliz de poder compartilhar vestiário com Neymar, Gabi, Arão, os meus amigos, e agora poder jogar ao lado do mágico Coutinho. É mais um sonho realizado na minha vida. Quando a gente menos espera, estamos aqui, um do lado do outro em uma coletiva. Estou muito feliz com a chegada dele e tenho certeza que ele vai ser muito feliz com a gente do elenco do Santos agora.

Coutinho e Rodinei juntos durante apresentação no Santos - (Foto: GUILHERME DIONIZIO)(Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Jogo decisivo contra o Atlético-MG

O Santos enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (16) em duelo decisivo por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 na Vila Belmiro, o peixe joga por uma vantagem em Belo Horizonte, mas Rodinei prega cautela para o confronto na Arena MRV.

continua após a publicidade

— Fizemos um grande jogo aqui na Vila, mas a gente sabe que não está nada ganho. Agora temos que enfrentar uma batalha muito grande, quarta-feira, lá em Minas. Para mim o segredo é o trabalho. A gente tem que ter a consciência que fizemos um bom resultado, mas temos que jogar como se estivesse 0 a 0. Fazer o nosso trabalho, e o trabalho tem sido muito bem feito. Então espero que quarta-feira a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar uma vaga pra semifinal. E, claro, se possível, um título. Porque o jogador que veste essa camisa, com o peso que essa camisa tem, pensa em títulos e em entrar na história do clube.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.