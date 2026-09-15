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Destaque do Santos no último jogo, Cebolinha pode jogar a Sul-Americana?

Camisa 7 do Peixe fez sua estreia no final de semana, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
15/09/2026 11:42
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Cebolinha na apresentação ao Santos
Cebolinha em sua apresentação pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos)

Destaque do Santos na vitória sobre o Cruzeiro, no último sábado (12), na Vila Belmiro, Everton Cebolinha não poderá ser utilizado pelo Peixe na decisão contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (16). O atacante, que fez sua estreia no final da semana pelo Brasileirão, ainda não pode ser inscrito nesta fase do torneio continental.

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No entanto, caso o Peixe avance na competição - o time venceu o jogo de ida por 2 a 0 -, Cebolinha poderá ser inscrito para disputar a semifinal e uma eventual final da competição, prevista para acontecer em Barranquilla, na Colômbia. Além dele, Philippe Coutinho, apresentado nesta segunda-feira (14), também segue a mesma regra e, portanto, está fora do jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Após a boa estreia na vitória sobre a Raposa, Cebolinha disse que já se sente em casa e está à vontade para desempenhar seu melhor futebol no Santos.

— Estou me sentindo em casa desde que eu cheguei. São poucos dias. Já tinha jogado com metade do elenco. Isso facilita muito a adaptação. Me senti muito bem hoje, apesar de fazer um tempo que eu não começava uma partida, eu acho que dois meses. Me senti muito bem — avaliou o camisa 7 do Peixe.

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Os números do camisa 7 santista em seu primeiro jogo foram interessantes. Ele teve um aproveitamento de 83% nos passes certos: 43 de 52 tentativas, segundo dados do Sofascore. Além disso, foram duas finalizações certas de oito tentativas durante o tempo em que ficou em campo. O jogador foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo.

➡️ Cebolinha diz que 'está se sentindo em casa' no Santos e recebe elogios de Cuca

Cebolinha só voltará a campo depois da Data Fifa

Cebolinha recebeu cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro e, como já estava pendurado, está fora do próximo jogo do time do Brasileirão, neste sábado (19), contra o Remo, no Mangueirão, pela 28ª rodada.

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Como os jogos param entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro em razão da Data Fifa, Cebolinha só deve voltar no dia 11 de outubro. Isso porque no dia 8 o Santos enfrenta o Flamengo e, por conta de um acordo com o clube carioca para a rescisão contratual, o camisa 7 não poderá enfrentar seu ex-clube na 29ª rodada, retornando apenas contra Galo, no dia 11.

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