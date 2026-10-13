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Santos chega a sete transfer bans e pode sofrer novas punições na Fifa; entenda

Novos bloqueios somam cerca de R$ 950 mil; clube também enfrenta outras cobranças que podem ampliar as sanções

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
13/10/2026 15:34
Atualizado há 0 minutos
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Marcelo Teixeira
Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

O Santos recebeu três novos transfer bans da Fifa nesta terça-feira (13) e chegou a sete bloqueios que impedem o registro de jogadores. As novas sanções estão relacionadas a dívidas que somam cerca de R$ 950 mil referentes ao mecanismo de solidariedade, que destina parte dos valores de transferências internacionais aos clubes formadores dos atletas.

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A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge. Duas cobranças são em euros e totalizam 120 mil euros (aproximadamente R$ 672 mil). A terceira é de 55 mil dólares (cerca de R$ 275 mil).

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Dívidas com ex-comissão técnica motivaram outras punições

Os novos bloqueios se somam a quatro sanções relacionadas a pendências financeiras com o ex-técnico Pedro Caixinha e integrantes de sua antiga comissão técnica. O português deixou o clube em abril de 2025, mas não recebeu integralmente os valores previstos nas rescisões contratuais.

Os profissionais recorreram à Fifa e conseguiram decisões favoráveis. O Santos tentou negociar o parcelamento das dívidas, mas não chegou a um acordo. Os casos também passaram pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que manteve as condenações. Os valores cobrados pela antiga comissão técnica superam R$ 15 milhões.

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Com os transfer bans, o clube precisa regularizar as pendências para voltar a registrar reforços.

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Santos pode receber novo transfer ban por dívida com Yusupha Njie

O Santos corre o risco de sofrer outra punição em razão de uma dívida com o atacante Yusupha Njie, que pertence ao Al-Markhiya, do Catar.

O jogador foi emprestado ao Peixe em 2024, mas deixou o clube sem disputar partidas oficiais. Para encerrar antecipadamente o vínculo, foi firmado um acordo de 350 mil euros, dividido em sete parcelas. Como os pagamentos não foram realizados, o clube catari acionou a Fifa.

A entidade reduziu o valor principal da dívida para 332,5 mil euros, mas, com os acréscimos previstos, a condenação chegou a aproximadamente 399 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões). O Santos recorreu à CAS, mas não conseguiu reverter a decisão.

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