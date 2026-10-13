Santos terá semana livre para treinar após derrota e mira recuperação no Brasileirão
Peixe enfrenta o Fluminense no domingo (18), no Maracanã, após perder a invencibilidade e ver as chances de vaga na Libertadores diminuírem
O Santos terá uma semana livre para trabalhar antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo somente no domingo (18), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em busca de uma recuperação após o último resultado negativo na competição nacional.
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A derrota diante do Atlético-MG, na Arena MRV, encerrou a sequência de invencibilidade que o Peixe vinha construindo na competição, que era de oito jogos, além da sequência positiva de cinco vitórias seguidas como visitante no Brasileirão. Até então, os resultados positivos haviam ajudado o time a ganhar posições na tabela e se afastar da parte inferior da classificação.
Com mais tempo para treinar, a comissão técnica poderá ajustar a equipe e trabalhar os pontos que precisam ser corrigidos antes do duelo com o time carioca nesta 31ª rodada. A partida será importante para o Santos tentar voltar a pontuar e dar sequência à busca por seus objetivos no Brasileirão, que é voltar a aumentar as chances de vaga na Libertadores, que agora são de apenas 3,6%.
Enquanto as chances de classificação à Libertadores diminuíram nesta rodada, a Sul-Americana aparece como o cenário mais provável para o Santos na próxima temporada. Atualmente, o Peixe tem 85,9% de probabilidade de garantir uma vaga no torneio.
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Veja os jogos do Santos até o fim do Brasileirão:
31ª rodada - contra o Fluminense, dia 18/10, fora de casa;
32ª rodada - contra o Bahia, 24/10, em casa;
33ª rodada - contra o Palmeiras, 28/10, em casa;
34ª rodada - contra o RB Bragantino, 2/11, fora de casa;
35ª rodada - contra o Coritiba, data indefinida, fora de casa;
36ª rodada - contra o Grêmio, data indefinida, em casa;
37ª rodada - contra a Vitória, data indefinida, fora de casa;
38ª rodada - contra o Botafogo, data indefinida, em casa.
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