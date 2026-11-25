Robinho Jr. abre portas para defender a Itália: 'Não pode descartar'
Atacante de 18 anos pertence ao Santos, está emprestado ao Genoa e possui dupla cidadania; jovem estreou pelo Brasil Sub-20 com dois gols
Robinho Jr., filho do ex-atacante Robinho, não descartou a possibilidade de defender a seleção italiana no futuro. O jogador de 18 anos, que pertence ao Santos e atualmente está emprestado ao Genoa, da Itália, possui dupla nacionalidade e pode representar os dois países. Apesar disso, afirmou que sua preferência é vestir a camisa da Seleção Brasileira.
— Acho que não existe uma prioridade. O sonho de toda criança é representar uma seleção. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de servir duas seleções. Como surgiu a opção da Itália também, a gente nunca pode descartar. A primeira opção sempre vai ser o Brasil. Mas se a Itália quiser me convocar, seria uma honra — declarou Robinho Jr.
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O atacante estreou pela Seleção Brasileira Sub-20 em novembro, durante uma série de amistosos contra o Peru, em Belém. No dia 16, marcou duas vezes na goleada por 9 a 0, no Mangueirão. A participação representou sua primeira experiência com a camisa da seleção de base brasileira.
Por que Robinho Jr. pode defender a Itália?
Robinho Jr. tem direito à nacionalidade italiana por meio de sua mãe, Vivian Guglielmetti, que também possui cidadania do país europeu. O atacante concluiu os trâmites para obtenção do passaporte italiano em 2026, antes de sua transferência para o Genoa.
A Federação Italiana de Futebol (FIGC) chegou a procurar representantes do jogador para consultar a possibilidade de convocá-lo às seleções de base. O interesse surgiu antes de sua primeira convocação pelo Brasil Sub-20.
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A participação de Robinho Jr. em amistosos pela seleção brasileira de base não o vincula definitivamente ao Brasil. Pelas regras de elegibilidade da Fifa, o atleta ainda pode optar pela Itália, desde que cumpra os requisitos regulamentares. Uma eventual participação em partidas oficiais poderá alterar as condições para uma futura troca de seleção.
Robinho Jr. foi emprestado pelo Santos ao Genoa em setembro de 2026, após perder espaço na equipe principal do clube paulista. O contrato é válido até o fim da temporada europeia, em junho de 2027, e prevê uma opção de compra para os italianos.
O atacante foi anunciado pelo Genoa após passar por um período de observação no futebol europeu. A transferência também permitiu que o jogador continuasse seu desenvolvimento na Itália, onde passou a ser acompanhado de perto pelas seleções brasileira e italiana.
Formado nas categorias de base do Santos, Robinho Jr. estreou profissionalmente em 2025. O atacante chegou a receber a camisa 7, número utilizado pelo pai durante sua passagem pelo clube, mas perdeu espaço ao longo de 2026.
O acordo entre Santos e Genoa também estabelece uma bonificação ao clube brasileiro caso o atleta seja convocado para uma seleção nacional, seja do Brasil ou da Itália, nas categorias de base ou no profissional. A primeira convocação para o Brasil Sub-20, em outubro, já acionou uma das metas previstas na transferência.
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