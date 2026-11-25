Robinho Jr., filho do ex-atacante Robinho, não descartou a possibilidade de defender a seleção italiana no futuro. O jogador de 18 anos, que pertence ao Santos e atualmente está emprestado ao Genoa, da Itália, possui dupla nacionalidade e pode representar os dois países. Apesar disso, afirmou que sua preferência é vestir a camisa da Seleção Brasileira.

— Acho que não existe uma prioridade. O sonho de toda criança é representar uma seleção. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de servir duas seleções. Como surgiu a opção da Itália também, a gente nunca pode descartar. A primeira opção sempre vai ser o Brasil. Mas se a Itália quiser me convocar, seria uma honra — declarou Robinho Jr.

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O atacante estreou pela Seleção Brasileira Sub-20 em novembro, durante uma série de amistosos contra o Peru, em Belém. No dia 16, marcou duas vezes na goleada por 9 a 0, no Mangueirão. A participação representou sua primeira experiência com a camisa da seleção de base brasileira.

Por que Robinho Jr. pode defender a Itália?

Robinho Jr. tem direito à nacionalidade italiana por meio de sua mãe, Vivian Guglielmetti, que também possui cidadania do país europeu. O atacante concluiu os trâmites para obtenção do passaporte italiano em 2026, antes de sua transferência para o Genoa.

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A Federação Italiana de Futebol (FIGC) chegou a procurar representantes do jogador para consultar a possibilidade de convocá-lo às seleções de base. O interesse surgiu antes de sua primeira convocação pelo Brasil Sub-20.

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A participação de Robinho Jr. em amistosos pela seleção brasileira de base não o vincula definitivamente ao Brasil. Pelas regras de elegibilidade da Fifa, o atleta ainda pode optar pela Itália, desde que cumpra os requisitos regulamentares. Uma eventual participação em partidas oficiais poderá alterar as condições para uma futura troca de seleção.

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Robinho Jr. foi emprestado pelo Santos ao Genoa em setembro de 2026, após perder espaço na equipe principal do clube paulista. O contrato é válido até o fim da temporada europeia, em junho de 2027, e prevê uma opção de compra para os italianos.

O atacante foi anunciado pelo Genoa após passar por um período de observação no futebol europeu. A transferência também permitiu que o jogador continuasse seu desenvolvimento na Itália, onde passou a ser acompanhado de perto pelas seleções brasileira e italiana.

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Formado nas categorias de base do Santos, Robinho Jr. estreou profissionalmente em 2025. O atacante chegou a receber a camisa 7, número utilizado pelo pai durante sua passagem pelo clube, mas perdeu espaço ao longo de 2026.

O acordo entre Santos e Genoa também estabelece uma bonificação ao clube brasileiro caso o atleta seja convocado para uma seleção nacional, seja do Brasil ou da Itália, nas categorias de base ou no profissional. A primeira convocação para o Brasil Sub-20, em outubro, já acionou uma das metas previstas na transferência.