Após a vitória do Grêmio sobre o Santos por 2 a 0, nesta segunda-feira (23), pelo Brasileirão, Felipe Melo discordou de uma decisão crucial da arbitragem. Para o comentarista, no lance que originou o pênalti e, consequentemente, o segundo gol do Imortal, marcado por Braithwaite, deveria ter sido assinalada falta de ataque em Escobar.

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— Para mim, é falta de ataque. A perna direita do Braithwaite faz a falta no tornozelo do jogador do Santos. O Braithwaite tenta antecipar e comete a falta — disse Felipe Melo.

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Azuzu festeja com os companheiros o primeiro gol do Grêmio sobre o Santos (Foto: Divulgação/Grêmio)

Como foi o jogo?

O Santos começou a partida tentando controlar a posse de bola e construir jogadas com os jogadores do setor ofensivo. O Grêmio, por sua vez, apostou em uma marcação mais compacta, congestionando a entrada da área e explorando os contra-ataques.

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A estratégia gremista funcionou aos 28 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Weverton, Carlos Vinícius acionou Amuzu, que se livrou da marcação de Rodinei e tocou na saída de Diógenes para abrir o placar. Em desvantagem, o Peixe intensificou a pressão, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.

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Na segunda etapa, Cuca promoveu mudanças para tentar aumentar o poder ofensivo da equipe. O Santos passou a buscar mais espaços na defesa adversária e criou oportunidades, principalmente com Gabriel Bontempo, Gabigol e Neymar. Weverton, porém, apareceu com boas defesas e manteve o Grêmio em vantagem.

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Aos 28 minutos, o Grêmio teve um pênalti marcado após disputa entre Braithwaite e Escobar na área. O lance passou por revisão do VAR, e Ramon Abatti Abel confirmou a penalidade. Na cobrança, aos 31 minutos, Braithwaite bateu no meio do gol, deslocou Diógenes e ampliou a vantagem gremista.

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O Santos ainda tentou reagir nos minutos finais, com Rony arriscando de fora da área, mas não conseguiu balançar as redes. Com o apito final, o Grêmio confirmou a vitória por 2 a 0 no Morumbis.