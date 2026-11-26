Santos vai interditar setor das organizadas na Vila em despedida marcada por críticas ao gramado
Enquanto obras avançam, clube lida com queixas de elenco e comissão técnica sobre o desgaste e os buracos do campo antes da troca em dezembro
A Vila Belmiro, estádio do Santos, será palco da última partida do Peixe na temporada, na próxima quarta-feira (2), em duelo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, contra o Botafogo. Porém, a casa do Alvinegro passa por um momento de reformas e, ao mesmo tempo, de fortes críticas por parte dos jogadores e da comissão técnica por conta das condições irregulares do gramado.
A obra no estádio do Peixe, denominada "Retrofit" pelo clube, atualmente tem dois pontos principais de mudança: a arquibancada Cosmo Damião, portão das torcidas organizadas, e as cadeiras térreas, localizadas na Dom Pedro, antigo Setor Visa.
Na arquibancada Cosmo Damião, as intervenções, iniciadas no fim de setembro, fizeram com que o clube utilizasse uma estrutura provisória de tapumes para receber o público. Ao todo, três jogos foram afetados até o momento, contra Flamengo, Bahia e Palmeiras.
De acordo com apuração da reportagem, para o jogo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (2), o setor das organizadas será totalmente interditado e não terá presença de público. O espaço estará na fase final de instalação da nova estrutura. O Santos ainda estuda qual setor será responsável por receber as organizadas no duelo diante da equipe carioca.
Nesse sentido, as cadeiras térreas, conforme informou inicialmente o jornalista Bruno Lima, do UOL, e confirmou o Lance!, receberão o público, mas poderão ter capacidade reduzida. A reportagem apurou que o antigo Setor Visa contará com uma arquibancada provisória para acolher os torcedores.
Ainda segundo apuração da reportagem, o clube entende que o cronograma está dentro do esperado, mas que a realização do clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo Brasileirão, e o clima da cidade, com chuvas recorrentes, acabaram atrasando parte dos trabalhos.
Objetivo da obra e prazo de encerramento
Nesta primeira etapa da reforma, os principais setores afetados foram a arquibancada Cosmo Damião e as cadeiras térreas. Ambos receberão arquibancadas pré-moldadas, que chegam prontas à Vila Belmiro apenas para montagem e fixação. O objetivo é ampliar a capacidade do estádio e aproximar o público do campo. A conclusão desta fase está prevista para o fim de 2026.
Por outro lado, a segunda etapa, programada pelo clube para começar em 2027, inclui a demolição total dos camarotes térreos, estendendo as cadeiras cativas, que serão substituídas por novos assentos, ao nível do gramado, além da construção de camarotes acima das arquibancadas 7 e 8 e da arquibancada José de Alencar, elevando a capacidade total do estádio para cerca de 25 mil lugares.
Quem está custeando a obra?
Os recursos que financiam a reforma na Vila Belmiro e que também custearão a troca dos gramados do estádio e de dois campos do CT Rei Pelé vêm de um fundo de investidores do qual NR Sports participa ao lado de outros parceiros. O retorno financeiro ao fundo será feito por meio da comercialização dos novos camarotes e de novos espaços comerciais do estádio.
Gramado da Vila Belmiro criticado por jogadores e comissão técnica
Reformado pela última vez em março de 2012, o gramado da Vila Belmiro deveria ter sido substituído pelo clube há pelo menos quatro anos. Na última segunda-feira (23), após a derrota para o Grêmio, o atacante Gabigol, na zona mista do Morumbis, foi duro ao criticar o piso do estádio ao ser questionado sobre o retrospecto negativo do Peixe como mandante.
— Ah, para mim é simples: o campo é uma merda. É uma merda. A gente conseguiu vencer em vários campos porque o campo era bom. O campo da Vila Belmiro está muito ruim, e isso dificulta o nosso DNA. Que é o DNA do clube, um DNA que precisa tabelar, precisa arriscar uma jogada diferente. O campo da Vila está muito ruim — declarou Gabigol.
Antes do artilheiro do Santos na temporada, a primeira grande contestação pública em relação ao gramado partiu de Neymar, que desabafou nas redes sociais após a eliminação diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, em setembro.
O camisa 10 afirmou que o piso estava irregular e cheio de buracos, o que prejudicou o rendimento coletivo e aumentou o desgaste físico nos movimentos de arrancada e frenagem.
— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo…. Parabéns, viu…. Ótimo trabalho de merda — afirmou Neymar.
O técnico Cuca também criticou as condições dos gramados da Vila e do CT. Questionado após o empate por 1 a 1 com o Bahia, no dia 24 de outubro, sobre o estado do campo prejudicado pela forte chuva em Santos, o treinador revelou que os gramados do CT Rei Pelé também apresentam problemas, o que ironicamente acostumou o elenco a atuar nessas superfícies.
— Eu vou te falar uma coisa que vocês vão achar que é piada, mas eu tenho treinado em campo ruim. Daí não faz mal jogar no campo ruim, porque eu já estou adaptado — declarou Cuca.
Prazo para instalação do novo gramado e custo
O custo da substituição de cada campo está estimado em R$ 4,5 milhões. Como o projeto prevê a troca do piso da Vila Belmiro e de dois campos do CT Rei Pelé, o investimento total da operação é avaliado em R$ 13,5 milhões.
O modelo escolhido para a substituição é o híbrido, composto por aproximadamente 90% a 95% de grama natural e 5% a 10% de fibra sintética. De acordo com fontes próximas à diretoria, o novo piso será semelhante ao utilizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.
A estimativa do Santos é que a primeira intervenção comece ainda em novembro, no campo 1 do CT Rei Pelé. O intervalo entre o início dos trabalhos e a liberação do espaço para uso será de aproximadamente 60 dias.
A reforma do segundo campo do CT deve começar logo após a entrega do primeiro, prevista para a segunda semana de janeiro de 2027. Já na Vila Belmiro, como o estádio recebe jogos oficiais do Peixe até o dia 2 de dezembro, o início das obras no gramado está programado para o dia 7 de dezembro.
Mais LANCE!
Lucas Veríssimo vai a campo, e Santos antecipa exames visando à próxima temporada
Zagueiro do Peixe segue em processo de recuperação e realizou trabalho com bola ao lado de Vinícius Lira
Neto se emociona e pede desculpas a Neymar em encontro; veja vídeo
Apresentador da Band visitou instituto do craque do Santos acompanhado da família
Paulistão 2027 terá clássicos em seis rodadas seguidas; veja os jogos
FPF divulga calendário da edição que celebra os 125 anos do estadual
CBF divulga áudio do VAR, mas respalda pênalti contra o Santos: 'Intervenção incorreta'
Alvinegro encaminhou à CBF uma notificação em relação à arbitragem no jogo contra o Tricolor Gaúcho; lateral Escobar também criticou a marcação
Robinho Jr. abre portas para defender a Itália: 'Não pode descartar'
Atacante de 18 anos pertence ao Santos, está emprestado ao Genoa e possui dupla cidadania; jovem estreou pelo Brasil Sub-20 com dois gols
'Cabelinho amarelo' e presença de Geromel: veja os bastidores do Grêmio contra o Santos
Elenco gremista provocou Neymar, Gabigol e outros jogadores do Santos antes da partida; após a vitória por 2 a 0, ídolo Geromel visitou o vestiário.
DNA de Seleção: irmãs reveladas no Santos são convocadas juntas para Brasil Principal e Sub-17
Irmãs Evelin e Emily Bonifácio, jogadoras do Peixe, protagonizam fato inusitado e chamam atenção; saiba mais
Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos
Dez clubes secam ou torcem no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão
Leitura labial revela discussão de Neymar com Gabigol, do Santos
Com o triunfo, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento até o momento
Caçado? Neymar aparece no topo de ranking com média de faltas sofridas por jogo
Mesmo em quinto no ranking absoluto por ter disputado apenas 17 jogos, camisa 10 do Santos tem índice superior ao de Matheus Pereira, Kevin Viveros, Rodrigo Garro e Breno Bidon
Esquecido? Cebolinha se pronuncia após episódio em Santos x Grêmio
Santos divulgou vídeo do atacante e publicou nota oficial negando que o jogador tenha sido deixado no Morumbis após a derrota.
Neymar declara estar feliz no Santos e fala sobre o futuro: 'Quero ficar'
Após a derrota para o Grêmio, camisa 10 do Peixe conversou com a imprensa e foi questionado sobre sua permanência no Alvinegro
Felipe Melo discorda da arbitragem em Santos x Grêmio: 'É falta'
Ex-jogador analisou pênalti marcado para o Peixe
Weverton, goleiro do Grêmio, nega negociação com o Santos e desabafa sobre futuro
Arqueiro também comentou sobre a relação com Neymar e outros atletas do Peixe, mas declarou que pensa em cumprir contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim
Cuca acredita em vaga na Libertadores e aponta falha no primeiro gol sofrido pelo Santos
Treinador também criticou a arbitragem de Ramon Abatti Abel no pênalti marcado para o Grêmio e cobrou duas vitórias na reta final
Portal espanhol detona craque do Santos após derrota
Com o triunfo diante do Peixe, o Grêmio foge da zona da degola momentaneamente
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Presidente do Santos critica arbitragem, diz estar 'indignado' e dispara: 'Fomos prejudicados'
Marcelo Teixeira utilizou suas redes sociais para apontar erros contra o Grêmio e afirmou que o Peixe vai se posicionar junto à CBF
Neymar discute com jornalista após Santos x Grêmio e viraliza
Com a vitória, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento