A Vila Belmiro, estádio do Santos, será palco da última partida do Peixe na temporada, na próxima quarta-feira (2), em duelo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, contra o Botafogo. Porém, a casa do Alvinegro passa por um momento de reformas e, ao mesmo tempo, de fortes críticas por parte dos jogadores e da comissão técnica por conta das condições irregulares do gramado.

A obra no estádio do Peixe, denominada "Retrofit" pelo clube, atualmente tem dois pontos principais de mudança: a arquibancada Cosmo Damião, portão das torcidas organizadas, e as cadeiras térreas, localizadas na Dom Pedro, antigo Setor Visa.

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Na arquibancada Cosmo Damião, as intervenções, iniciadas no fim de setembro, fizeram com que o clube utilizasse uma estrutura provisória de tapumes para receber o público. Ao todo, três jogos foram afetados até o momento, contra Flamengo, Bahia e Palmeiras.

De acordo com apuração da reportagem, para o jogo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (2), o setor das organizadas será totalmente interditado e não terá presença de público. O espaço estará na fase final de instalação da nova estrutura. O Santos ainda estuda qual setor será responsável por receber as organizadas no duelo diante da equipe carioca.

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Nesse sentido, as cadeiras térreas, conforme informou inicialmente o jornalista Bruno Lima, do UOL, e confirmou o Lance!, receberão o público, mas poderão ter capacidade reduzida. A reportagem apurou que o antigo Setor Visa contará com uma arquibancada provisória para acolher os torcedores.

Ainda segundo apuração da reportagem, o clube entende que o cronograma está dentro do esperado, mas que a realização do clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo Brasileirão, e o clima da cidade, com chuvas recorrentes, acabaram atrasando parte dos trabalhos.

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Objetivo da obra e prazo de encerramento

Nesta primeira etapa da reforma, os principais setores afetados foram a arquibancada Cosmo Damião e as cadeiras térreas. Ambos receberão arquibancadas pré-moldadas, que chegam prontas à Vila Belmiro apenas para montagem e fixação. O objetivo é ampliar a capacidade do estádio e aproximar o público do campo. A conclusão desta fase está prevista para o fim de 2026.

Por outro lado, a segunda etapa, programada pelo clube para começar em 2027, inclui a demolição total dos camarotes térreos, estendendo as cadeiras cativas, que serão substituídas por novos assentos, ao nível do gramado, além da construção de camarotes acima das arquibancadas 7 e 8 e da arquibancada José de Alencar, elevando a capacidade total do estádio para cerca de 25 mil lugares.

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Quem está custeando a obra?

Os recursos que financiam a reforma na Vila Belmiro e que também custearão a troca dos gramados do estádio e de dois campos do CT Rei Pelé vêm de um fundo de investidores do qual NR Sports participa ao lado de outros parceiros. O retorno financeiro ao fundo será feito por meio da comercialização dos novos camarotes e de novos espaços comerciais do estádio.

Gramado da Vila Belmiro criticado por jogadores e comissão técnica

Reformado pela última vez em março de 2012, o gramado da Vila Belmiro deveria ter sido substituído pelo clube há pelo menos quatro anos. Na última segunda-feira (23), após a derrota para o Grêmio, o atacante Gabigol, na zona mista do Morumbis, foi duro ao criticar o piso do estádio ao ser questionado sobre o retrospecto negativo do Peixe como mandante.

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— Ah, para mim é simples: o campo é uma merda. É uma merda. A gente conseguiu vencer em vários campos porque o campo era bom. O campo da Vila Belmiro está muito ruim, e isso dificulta o nosso DNA. Que é o DNA do clube, um DNA que precisa tabelar, precisa arriscar uma jogada diferente. O campo da Vila está muito ruim — declarou Gabigol.

Antes do artilheiro do Santos na temporada, a primeira grande contestação pública em relação ao gramado partiu de Neymar, que desabafou nas redes sociais após a eliminação diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, em setembro.

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O camisa 10 afirmou que o piso estava irregular e cheio de buracos, o que prejudicou o rendimento coletivo e aumentou o desgaste físico nos movimentos de arrancada e frenagem.

— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo…. Parabéns, viu…. Ótimo trabalho de merda — afirmou Neymar.

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O técnico Cuca também criticou as condições dos gramados da Vila e do CT. Questionado após o empate por 1 a 1 com o Bahia, no dia 24 de outubro, sobre o estado do campo prejudicado pela forte chuva em Santos, o treinador revelou que os gramados do CT Rei Pelé também apresentam problemas, o que ironicamente acostumou o elenco a atuar nessas superfícies.

— Eu vou te falar uma coisa que vocês vão achar que é piada, mas eu tenho treinado em campo ruim. Daí não faz mal jogar no campo ruim, porque eu já estou adaptado — declarou Cuca.

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Gramado da Vila Belmiro durante o duelo entre Santos x São Paulo, partida válida pelo Paulista sub-15, disputada no último sábado (21) - (Foto: reprodução / SantosTV)

Prazo para instalação do novo gramado e custo

O custo da substituição de cada campo está estimado em R$ 4,5 milhões. Como o projeto prevê a troca do piso da Vila Belmiro e de dois campos do CT Rei Pelé, o investimento total da operação é avaliado em R$ 13,5 milhões.

O modelo escolhido para a substituição é o híbrido, composto por aproximadamente 90% a 95% de grama natural e 5% a 10% de fibra sintética. De acordo com fontes próximas à diretoria, o novo piso será semelhante ao utilizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

A estimativa do Santos é que a primeira intervenção comece ainda em novembro, no campo 1 do CT Rei Pelé. O intervalo entre o início dos trabalhos e a liberação do espaço para uso será de aproximadamente 60 dias.

A reforma do segundo campo do CT deve começar logo após a entrega do primeiro, prevista para a segunda semana de janeiro de 2027. Já na Vila Belmiro, como o estádio recebe jogos oficiais do Peixe até o dia 2 de dezembro, o início das obras no gramado está programado para o dia 7 de dezembro.