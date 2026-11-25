Caçado? Neymar aparece no topo de ranking com média de faltas sofridas por jogo
Mesmo em quinto no ranking absoluto por ter disputado apenas 17 jogos, camisa 10 do Santos tem índice superior ao de Matheus Pereira, Kevin Viveros, Rodrigo Garro e Breno Bidon
Neymar, capitão do Santos, foi um dos personagens principais da partida da última segunda-feira (23), contra o Grêmio. Mesmo com a derrota para o Tricolor Gaúcho, o camisa 10 liderou uma estatística no confronto: a de faltas sofridas.
Ao todo, Neymar recebeu sete faltas durante o duelo contra a equipe gaúcha, cinco a mais que Martin Braithwaite e Francis Amuzu, ambos do Grêmio. Porém, a partida contra o Tricolor é apenas um recorte que reforça outro dado: o camisa 10 do Peixe lidera o ranking de média de faltas sofridas por jogo no Brasileirão de 2026.
Após a partida, o próprio jogador, em entrevista à imprensa na zona mista do Morumbis, criticou a arbitragem de Ramon Abatti Abel e questionou a quantidade de faltas sofridas, afirmando ter sido alvo de um rodízio de infrações por parte dos atletas gremistas.
— O Santos vem sendo prejudicado faz tempo, não aguento mais tocar nisso. É chato, é triste, não tenho muito o que fazer dentro de campo. Vocês sabem quantas faltas eu sofri hoje? Foi um rodízio de faltas e os árbitros não fazem nada. Eu vou fazer o quê? Até quebrar? Não tem o que fazer. Alguém do Santos tem que reclamar, e alguém da CBF, do STJD, sei lá, quem manda nos árbitros tem que fazer alguma coisa. Porque são muitos jogos que a gente acaba perdendo pontos por erros dos árbitros — declarou Neymar sobre as faltas sofridas após o jogo contra o Grêmio, nesta segunda-feira (23).
De acordo com dados exclusivos do Sofascore, solicitados pelo Lance!, Neymar sofre, em média, 4,24 faltas por partida. Ao todo, durante o atual Campeonato Brasileiro, o capitão do Peixe atuou em 17 jogos e recebeu 72 faltas.
Nesse sentido, o camisa 10 do Santos aparece em 5º lugar no ranking absoluto de jogadores que mais sofreram faltas no Brasileirão, com 36 infrações a menos que o líder Matheus Pereira (72 contra 108). No entanto, o craque santista disputou 15 partidas a menos que o meia do Cruzeiro, o que representa, em números, cerca de 46,9% menos jogos.
Em outras palavras, caso mantivesse a média de 4,24 faltas por jogo e tivesse disputado as 32 partidas de Matheus Pereira, Neymar chegaria a 136 faltas sofridas, um total de 28 acima do meia do Cruzeiro.
Top-5 jogadores que mais sofreram faltas em números absolutos no atual Brasileirão
|POSIÇÃO
|JOGADOR
|CLUBE
|FALTAS SOFRIDAS
|JOGOS DISPUTADOS
1°
Matheus Pereira
Cruzeiro
108
32
2°
Kevin Viveros
Athletico-PR
98
32
3°
Rodrigo Garro
Corinthians
81
31
4°
Breno Bidon
Corinthians
74
32
5°
Neymar
Santos
72
17
Neymar lidera a média de faltas sofridas por jogo no Brasileirão 2026
Mesmo ocupando a quinta colocação no ranking absoluto de faltas recebidas no Brasileirão 2026, o capitão do Peixe lidera as estatísticas quando o critério é a média por jogo. Ao todo, o atleta registra 4,24 faltas sofridas por partida nos 17 confrontos disputados, marca 25,5% acima da alcançada pelo segundo colocado no quesito Matheus Pereira, que soma 3,38 de média.
Dessa maneira, a média do camisa 10 do Santos supera em 25,5% a de Matheus Pereira, em 38,3% a de Kevin Viveros (3,06 faltas por jogo), em 62,1% a de Rodrigo Garro (2,61) e em 83,1% a de Breno Bidon (2,31).
Próxima partida do Santos
O Santos volta a campo neste domingo (29), às 16h (de Brasília), para encarar o Vitória, no Barradão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida, encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.
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