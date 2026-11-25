Neymar, capitão do Santos, foi um dos personagens principais da partida da última segunda-feira (23), contra o Grêmio. Mesmo com a derrota para o Tricolor Gaúcho, o camisa 10 liderou uma estatística no confronto: a de faltas sofridas.

Ao todo, Neymar recebeu sete faltas durante o duelo contra a equipe gaúcha, cinco a mais que Martin Braithwaite e Francis Amuzu, ambos do Grêmio. Porém, a partida contra o Tricolor é apenas um recorte que reforça outro dado: o camisa 10 do Peixe lidera o ranking de média de faltas sofridas por jogo no Brasileirão de 2026.

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Após a partida, o próprio jogador, em entrevista à imprensa na zona mista do Morumbis, criticou a arbitragem de Ramon Abatti Abel e questionou a quantidade de faltas sofridas, afirmando ter sido alvo de um rodízio de infrações por parte dos atletas gremistas.

— O Santos vem sendo prejudicado faz tempo, não aguento mais tocar nisso. É chato, é triste, não tenho muito o que fazer dentro de campo. Vocês sabem quantas faltas eu sofri hoje? Foi um rodízio de faltas e os árbitros não fazem nada. Eu vou fazer o quê? Até quebrar? Não tem o que fazer. Alguém do Santos tem que reclamar, e alguém da CBF, do STJD, sei lá, quem manda nos árbitros tem que fazer alguma coisa. Porque são muitos jogos que a gente acaba perdendo pontos por erros dos árbitros — declarou Neymar sobre as faltas sofridas após o jogo contra o Grêmio, nesta segunda-feira (23).

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De acordo com dados exclusivos do Sofascore, solicitados pelo Lance!, Neymar sofre, em média, 4,24 faltas por partida. Ao todo, durante o atual Campeonato Brasileiro, o capitão do Peixe atuou em 17 jogos e recebeu 72 faltas.

Nesse sentido, o camisa 10 do Santos aparece em 5º lugar no ranking absoluto de jogadores que mais sofreram faltas no Brasileirão, com 36 infrações a menos que o líder Matheus Pereira (72 contra 108). No entanto, o craque santista disputou 15 partidas a menos que o meia do Cruzeiro, o que representa, em números, cerca de 46,9% menos jogos.

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Em outras palavras, caso mantivesse a média de 4,24 faltas por jogo e tivesse disputado as 32 partidas de Matheus Pereira, Neymar chegaria a 136 faltas sofridas, um total de 28 acima do meia do Cruzeiro.

Top-5 jogadores que mais sofreram faltas em números absolutos no atual Brasileirão

POSIÇÃO JOGADOR CLUBE FALTAS SOFRIDAS JOGOS DISPUTADOS 1° Matheus Pereira Cruzeiro 108 32 2° Kevin Viveros Athletico-PR 98 32 3° Rodrigo Garro Corinthians 81 31 4° Breno Bidon Corinthians 74 32 5° Neymar Santos 72 17

Neymar lidera a média de faltas sofridas por jogo no Brasileirão 2026

Mesmo ocupando a quinta colocação no ranking absoluto de faltas recebidas no Brasileirão 2026, o capitão do Peixe lidera as estatísticas quando o critério é a média por jogo. Ao todo, o atleta registra 4,24 faltas sofridas por partida nos 17 confrontos disputados, marca 25,5% acima da alcançada pelo segundo colocado no quesito Matheus Pereira, que soma 3,38 de média.

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Dessa maneira, a média do camisa 10 do Santos supera em 25,5% a de Matheus Pereira, em 38,3% a de Kevin Viveros (3,06 faltas por jogo), em 62,1% a de Rodrigo Garro (2,61) e em 83,1% a de Breno Bidon (2,31).

Próxima partida do Santos

O Santos volta a campo neste domingo (29), às 16h (de Brasília), para encarar o Vitória, no Barradão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida, encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

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Neymar lidera o número da média de faltas sofridas por um atleta no Brasileirão - (Foto: Arte Lance!)

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