Neymar declara estar feliz no Santos e fala sobre o futuro: 'Quero ficar'
Após a derrota para o Grêmio, camisa 10 do Peixe conversou com a imprensa e foi questionado sobre sua permanência no Alvinegro
Neymar, capitão e principal figura da atual equipe do Santos, conversou com a imprensa na zona mista após a derrota para o Grêmio, nesta segunda-feira (23), em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. O atleta, que tem contrato com o Peixe até o fim de 2026, vive situação indefinida para a próxima temporada.
Ao ser questionado sobre a continuidade ou não no Alvinegro, o camisa 10 destacou que, mesmo sem ter uma decisão, que só será tomada quando acabar o Brasileirão, está feliz no Santos e que sua vontade é permanecer na equipe da Baixada Santista.
— Não sei, não sei, isso é uma coisa que eu vou pensar quando acabar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai fazer. Mas obviamente estou feliz, obviamente quero ficar, mas vamos conversar — afirmou Neymar.
A derrota prejudica a briga do Santos pela Libertadores
Com o revés para o Tricolor Gaúcho, o Santos cai uma posição, desce para nono e estaciona nos 50 pontos, agora quatro atrás do Bahia, sexto colocado. O tropeço escancara a dificuldade santista em vencer sob seus domínios, desempenho essencial para alçar voos maiores na temporada.
De acordo com dados do Sofascore, após a Copa do Mundo, a equipe venceu apenas uma partida das oito disputadas como mandante, empatando cinco e perdendo duas, com 33,3% de aproveitamento. O último triunfo em casa ocorreu há mais de dois meses: dia 12 de setembro, contra o Cruzeiro, por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Próxima partida do Santos
O Santos volta a campo neste domingo (29), às 16h (de Brasília), para encarar o Vitória, no Barradão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida, encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.
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