Portal espanhol detona craque do Santos após derrota
Com o triunfo diante do Peixe, o Grêmio foge da zona da degola momentaneamente
O tropeço do Santos diante do Grêmio, na noite desta segunda-feira (23), no MorumBis, atravessou o Atlântico e chegou às páginas da imprensa europeia. O diário espanhol As dedicou espaço ao desempenho de Neymar e estampou um número que virou símbolo da noite: 37 bolas perdidas pelo camisa 10 do Peixe.
A manchete do veículo foi direta:
— Neymar: 37 perdas e uma derrota dura.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Imprensa europeia detona desempenho em derrota do Santos
Na avaliação do jornal, o astro santista foi o principal ponto de apoio ofensivo da equipe, mas a participação intensa não se converteu em resultado prático. O texto aponta que a insistência em pedir a bola e comandar as ações pelo meio acabou travando a circulação do time. Do outro lado, o Tricolor gaúcho se postou bem fechado atrás e tirou proveito disso.
O problema, segundo o As, não ficou restrito ao camisa 10. A publicação disse que Philippe Coutinho, Gabigol, Everton e Arthur Melo também buscavam a bola nos pés e se movimentaram pouco para abrir espaços na muralha adversária. Sem infiltrações, o Grêmio teve vida mais fácil para segurar as investidas do Santos.
O diário também destacou o goleiro Weverton, que respondeu com segurança às chances criadas pelos donos da casa, principalmente nos minutos iniciais.
Como foi o confronto na capital paulista?
➡️Neymar discute com jornalista após Santos x Grêmio e viraliza
O Santos teve mais posse de bola e buscou pressionar desde o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Amuzu recebeu de Carlos Vinícius, passou por Rodinei e abriu o placar. Na tentativa de reagir, o Peixe esbarrou em uma grande atuação de Weverton, que fez três boas defesas na etapa inicial e evitou o empate em finalizações de Cebolinha e Gabigol. O Santos ainda reclamou de um possível pênalti sobre o camisa 9, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Santos continuou com maior volume ofensivo e pressionou em busca do empate, mas voltou a parar na noite inspirada de Weverton, que seguiu fazendo boas intervenções. Aos 30 minutos, o Grêmio aproveitou uma cobrança de falta para ampliar. Marlon levantou a bola na área, Braithwaite disputou com Escobar e caiu. O árbitro marcou falta do lateral santista, e o próprio atacante foi para a cobrança, batendo no meio do gol para fazer o segundo. Após sofrer o golpe, o Santos sentiu o gol e perdeu força na pressão, enquanto o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o fim.
Mais LANCE!
Lance em Botafogo x São Paulo chama atenção: 'Vergonha'
Com o empate, Tricolor Paulista chega aos 45 pontos no Brasileirão
Neymar discute com jornalista após Santos x Grêmio e viraliza
Com a vitória, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento
Neymar manda recado a torcedores após derrota do Santos
Com a vitória, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento
Jornalista aponta culpado por empate do São Paulo: 'Deveria'
Com o empate, Tricolor Paulista chega aos 45 pontos no Brasileirão
Inteligência artificial crava placar em Chapecoense x Palmeiras
Jogo é válido pelo Brasileirão
Atitude de Neymar em Santos x Grêmio gera revolta: 'Não se faz'
Jogo válido pelo Brasileirão terminou 2 a 0 para os visitantes
Grêmio provoca Neymar após vitória em cima do Santos; veja
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Vidente projeta resultado em Chapecoense x Palmeiras no Brasileirão
Jogo será o último do Alviverde antes da grande final da Libertadores
Torcida do Botafogo reage ao empate com o São Paulo: 'Não vamos'
Equipe soma 43 pontos na tabela de classificação
Aparição de Marcelo de Lima após Botafogo x São Paulo repercute: 'Impossível'
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Atuação de Weverton em Santos x Grêmio repercute: 'Urgentemente'
Goleiro foi fundamental para o resultado final
Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota
Grêmio venceu por 2 a 0, no Morumbis
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após empate no Brasileirão
Equipe soma 43 pontos na tabela de classificação
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Jr após empate no Brasileirão
Equipe tenta garantir vaga na Sul-Americana
Arbitragem em Botafogo x São Paulo vira assunto: 'Não é possível'
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Veja as reações de Baldasso na derrota do Internacional para o Vitória
Colorado perdeu de 5 a 2 em casa
Torcida do Internacional manda recado a Eduardo Baptista após goleada
Vitória venceu o Colorado por 5 a 2, no Beira Rio
Falha de titular em Internacional x Vitória gera revolta: 'Vergonha'
Vitória venceu o Colorado por 5 a 2, no Beira Rio
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Pentacampeão, Vampeta se envolve em acidente de trânsito e tem versões conflitantes na polícia
Ex-jogador é acusado por entregadora de aplicativo de provocar queda de moto e apresentar sinais de embriaguez