O tropeço do Santos diante do Grêmio, na noite desta segunda-feira (23), no MorumBis, atravessou o Atlântico e chegou às páginas da imprensa europeia. O diário espanhol As dedicou espaço ao desempenho de Neymar e estampou um número que virou símbolo da noite: 37 bolas perdidas pelo camisa 10 do Peixe.

A manchete do veículo foi direta:

— Neymar: 37 perdas e uma derrota dura.

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Imprensa europeia detona desempenho em derrota do Santos

Na avaliação do jornal, o astro santista foi o principal ponto de apoio ofensivo da equipe, mas a participação intensa não se converteu em resultado prático. O texto aponta que a insistência em pedir a bola e comandar as ações pelo meio acabou travando a circulação do time. Do outro lado, o Tricolor gaúcho se postou bem fechado atrás e tirou proveito disso.

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O problema, segundo o As, não ficou restrito ao camisa 10. A publicação disse que Philippe Coutinho, Gabigol, Everton e Arthur Melo também buscavam a bola nos pés e se movimentaram pouco para abrir espaços na muralha adversária. Sem infiltrações, o Grêmio teve vida mais fácil para segurar as investidas do Santos.

O diário também destacou o goleiro Weverton, que respondeu com segurança às chances criadas pelos donos da casa, principalmente nos minutos iniciais.

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Atuação de Neymar em Santos x Grêmio é criticada por portal espanhol (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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O Santos teve mais posse de bola e buscou pressionar desde o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Amuzu recebeu de Carlos Vinícius, passou por Rodinei e abriu o placar. Na tentativa de reagir, o Peixe esbarrou em uma grande atuação de Weverton, que fez três boas defesas na etapa inicial e evitou o empate em finalizações de Cebolinha e Gabigol. O Santos ainda reclamou de um possível pênalti sobre o camisa 9, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Santos continuou com maior volume ofensivo e pressionou em busca do empate, mas voltou a parar na noite inspirada de Weverton, que seguiu fazendo boas intervenções. Aos 30 minutos, o Grêmio aproveitou uma cobrança de falta para ampliar. Marlon levantou a bola na área, Braithwaite disputou com Escobar e caiu. O árbitro marcou falta do lateral santista, e o próprio atacante foi para a cobrança, batendo no meio do gol para fazer o segundo. Após sofrer o golpe, o Santos sentiu o gol e perdeu força na pressão, enquanto o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o fim.