Weverton, goleiro do Grêmio, nega negociação com o Santos e desabafa sobre futuro
Arqueiro também comentou sobre a relação com Neymar e outros atletas do Peixe, mas declarou que pensa em cumprir contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim
Um dos principais destaques do Grêmio na vitória sobre o Santos por 2 a 0, nesta segunda-feira (23), com sete defesas e participação importante no primeiro gol da equipe gaúcha, Weverton conversou com a imprensa na zona mista do Morumbis. O goleiro falou sobre seu futuro, negou que haja qualquer negociação com o Peixe e comentou a relação com atletas santistas, como Neymar, Arthur e Everton Cebolinha.
➡️ Atuação de Weverton em Santos x Grêmio repercute: 'Urgentemente'
Ao ser questionado sobre a permanência no clube gaúcho e uma possível negociação com o Santos para a próxima temporada, Weverton foi direto e garantiu que não há qualquer conversa relacionada à transferência para o Peixe. O arqueiro ainda ressaltou que quer cumprir o contrato com o Grêmio até o fim de 2028 e que, no atual momento, está focado em ajudar o Tricolor Gaúcho a sair da briga contra o rebaixamento.
— As pessoas inventam fatos, inventam coisas e depois sempre sobra pra gente ter que vir aqui e explicar que não tem nada. E acho que também não é nem honestamente justo se falar nisso nesse momento em que a gente está vivendo, né? Acho que todo jogador tem direito de pensar no seu futuro, mas eu tenho contrato até 2028. Eu penso nisso, eu penso só em tentar ajudar o Grêmio junto com meus companheiros, que a gente saia dessa situação para que a gente possa ter mais tranquilidade. E não tem nada, nunca ninguém me procurou. Eu não sei de onde tiraram isso e deveria explicar quem tirou essa situação, quem trouxe. Para mim realmente não tem nada, nunca teve, e eu tô trabalhando para ajudar o Grêmio da melhor maneira possível — afirmou Weverton.
Relação com Neymar, Arthur e Cebolinha
O goleiro também foi indagado sobre a relação com Neymar e outros jogadores do Peixe, e como isso ajudaria a prever comportamentos e trazer essas informações para o jogo. Weverton lembrou a convivência que tem com o camisa 10 santista, principalmente por ter compartilhado o vestiário com ele durante a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, e também por já ter atuado com outros nomes, como Coutinho, Everton Cebolinha, Gabigol e Arthur, pela Amarelinha.
— O fato de eu ter jogado na Seleção com a maioria daqueles jogadores (Gabigol, Neymar, Coutinho, Everton, Arthur) tu já conhece um pouco mais, tu já sabe. Agora há pouco tempo eu tava com o Neymar na Seleção, fiquei mais de um mês com ele treinando todos os dias, então a gente acaba vendo comportamentos e coisas importantes que a gente pode trazer pro jogo — completou Weverton.
Próximos jogos das equipes
O Santos viaja para enfrentar o Vitória, no Barradão, neste domingo (29), às 16h (de Brasília). Pelo lado gremista, a equipe tem outro jogo fora de casa, contra o Corinthians, também no domingo, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).
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