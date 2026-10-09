Transfer ban: Santos pode sofrer novas punições por dívida com ex-técnico
Clube teve recursos rejeitados em processos envolvendo o ex-treinador e auxiliares; dívida com integrante da comissão técnica já provocou transfer ban
O Santos pode enfrentar novos problemas na Fifa por causa de pendências financeiras com o ex-técnico Pedro Caixinha e integrantes de sua comissão técnica. Além da dívida que levou à aplicação de um transfer ban ao clube, o Peixe acumula condenações relacionadas à saída do treinador português e de seus auxiliares, com valores que chegam a cerca de R$ 15 milhões.
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Caixinha e os auxiliares José Prata e Pedro Malta acionaram o clube judicialmente em processos separados para cobrar as respectivas verbas rescisórias. O Santos recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas teve os recursos rejeitados, o que abre caminho para novas punições na Fifa. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.
A dívida mais recente que resultou em um transfer ban envolve José Francisco Belman Gonzales, preparador de goleiros ligado à comissão de Caixinha. O valor cobrado é de 200 mil euros, aproximadamente R$ 1,1 milhão.
O treinador português comandou o Santos em 16 partidas e foi demitido em abril de 2025. Após a saída, não houve acordo para o pagamento das verbas rescisórias dele e de seus auxiliares. Em setembro, o clube foi condenado a pagar os valores integrais. O Santos não se manifestou sobre o assunto.
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