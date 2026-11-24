O atacante Everton Cebolinha se manifestou nesta terça-feira (24) após uma reportagem informar que ele teria sido deixado para trás pela delegação do Santos no Morumbi. O episódio aconteceu depois da derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na segunda-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o jogador negou ter sido esquecido e explicou o motivo da situação.

Segundo o jogador, a ideia inicial era permanecer em São Paulo após a partida. No entanto, ele mudou de planos e decidiu voltar com o restante da delegação para Santos.

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Com a alteração, o clube providenciou um carro particular para realizar o deslocamento do jogador. Dessa forma, o atleta negou que tenha ocorrido qualquer falha da equipe santista no episódio.

Santos rebate informação sobre Cebolinha

O Santos também publicou um posicionamento oficial para contestar a informação divulgada. Na manifestação, o clube afirmou que o atacante não foi esquecido no estádio e criticou a apuração da reportagem do Sportv, que divulgou em primeira mão a informação.

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O Peixe ainda destacou que o próprio jogador esclareceu a situação em um vídeo divulgado nos canais oficiais da equipe.