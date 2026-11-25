Leitura labial revela discussão de Neymar com Gabigol, do Santos
Com o triunfo, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento até o momento
O confronto entre Santos e Grêmio ganhou mais um episódio na última terça-feira (24). O dublador e influenciador digital, Velloso, realizou a leitura labial de diversos momentos do confronto, no entanto, o que chamou a atenção foi o desentendimento entre Neymar e Gabigol.
O lance em questão era uma situação de bola parada em que o camisa 10 pediu para o centroavante se posicionar em um local específico. Gabigol, por sua vez, pediu calma. Incomodado com o placar, Neymar ressaltou o resultado negativo naquele momento da partida.
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Bate-boca de Neymar e Gabigol durante jogo do Santos
Como foi o confronto na capital paulista?
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O Santos teve mais posse de bola e buscou pressionar desde o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Amuzu recebeu de Carlos Vinícius, passou por Rodinei e abriu o placar. Na tentativa de reagir, o Peixe esbarrou em uma grande atuação de Weverton, que fez três boas defesas na etapa inicial e evitou o empate em finalizações de Cebolinha e Gabigol. O Santos ainda reclamou de um possível pênalti sobre o camisa 9, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Santos continuou com maior volume ofensivo e pressionou em busca do empate, mas voltou a parar na noite inspirada de Weverton, que seguiu fazendo boas intervenções. Aos 30 minutos, o Grêmio aproveitou uma cobrança de falta para ampliar. Marlon levantou a bola na área, Braithwaite disputou com Escobar e caiu. O árbitro marcou falta do lateral santista, e o próprio atacante foi para a cobrança, batendo no meio do gol para fazer o segundo. Após sofrer o golpe, o Santos sentiu o gol e perdeu força na pressão, enquanto o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o fim.
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