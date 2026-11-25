Reveladas nas categorias de base do Santos, as irmãs Evelin, de 18 anos, e Emily Bonifácio, de 16, foram convocadas, respectivamente, para as Seleções Principal e Sub-17 durante amistosos e treinos que vão ocorrer em novembro e dezembro.

Naturais de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, as duas jogadoras das Sereias da Vila receberam o chamado simultâneo para defender a Seleção Brasileira Principal e a equipe Sub-17.

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Revelação do Paulistão Feminino de 2025, Evelin é peça fundamental da equipe profissional das Sereias da Vila nesta temporada. Convocada pelo técnico Arthur Elias para defender a Seleção Brasileira Principal na Data Fifa de novembro. A atacante santista substitui Bia Zaneratto nos dois amistosos contra o Japão, marcados para os dias 29 de novembro, em Hiroshima, e 5 de dezembro, em Okayama.

Por outro lado, Emily segue os mesmos passos nas categorias de base do clube. Destaque da formação santista, a jovem de 16 anos foi convocada nesta terça-feira (24) pela técnica Rilany Silva para integrar a Seleção Brasileira Sub-17 e participar de um período de treinos na Granja Comary, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

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Para Thais Picarte, coordenadora de futebol feminino do Santos, o momento simboliza a força do projeto das Sereias da Vila e o compromisso do clube com a base.

— Ver duas atletas formadas dentro do Santos alcançando as Seleções Principal e Sub-17 ao mesmo tempo é a prova da força do nosso trabalho. A Evelin e a Emily vêm de uma família simples da nossa região, que confiou no projeto das Sereias da Vila para desenvolver o talento dessas meninas. O Santos tem na sua essência revelar craques e formar cidadãs. Acompanhar o início desse legado das irmãs Bonifácio enche todo o nosso departamento de orgulho — afirmou a dirigente.

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