A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase do Paulistão 2027. A edição que celebra os 125 anos da competição tem início previsto para o fim de semana de 10 de janeiro e contará com clássicos em seis rodadas consecutivas.

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O primeiro duelo entre os grandes clubes paulistas será disputado já na segunda rodada, prevista para 13 de janeiro, quando o Palmeiras recebe o Santos. Na terceira, o São Paulo enfrenta o Corinthians como mandante e, na quarta, visita o Peixe.

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A sequência de clássicos terá ainda Corinthians e Santos, na quinta rodada, e o Dérbi entre Palmeiras e Corinthians, na sexta, com mando alviverde. O confronto entre São Paulo e Palmeiras, com mando tricolor, encerra a série na sétima rodada.

A definição dos mandos de campo dos clássicos levou em consideração a classificação das equipes na edição anterior do estadual. Como Palmeiras e São Paulo terminaram à frente de Corinthians e Santos em 2026, ambos disputarão dois dos três clássicos como mandantes.

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A primeira fase do Paulistão 2027 contará com 16 clubes e 64 partidas distribuídas em oito rodadas. O encerramento desta etapa da competição está previsto para 14 de fevereiro.

A FPF ainda informou que as partidas poderão sofrer alterações por solicitação das emissoras de televisão ou da Polícia Militar, por questões de segurança. Além disso, as rodadas serão desmembradas em diferentes dias da semana.

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Confira os clássicos da primeira fase do Paulistão 2027

2ª rodada: Palmeiras x Santos

Palmeiras x Santos 3ª rodada: São Paulo x Corinthians

São Paulo x Corinthians 4ª rodada: Santos x São Paulo

Santos x São Paulo 5ª rodada: Corinthians x Santos

Corinthians x Santos 6ª rodada: Palmeiras x Corinthians

Palmeiras x Corinthians 7ª rodada: São Paulo x Palmeiras

Confira a tabela completa:

Primeira rodada — 10/01/2027

Juventus x São Bernardo Capivariano x Palmeiras Corinthians x Novorizontino Primavera x Botafogo-SP Ferroviária x Portuguesa Red Bull Bragantino x Noroeste Santos x Guarani São Paulo x Mirassol

Segunda rodada — 13/01/2027

Botafogo-SP x Juventus Noroeste x Corinthians Guarani x Red Bull Bragantino Mirassol x Ferroviária Novorizontino x Capivariano Palmeiras x Santos Portuguesa x São Paulo São Bernardo x Primavera

Terceira rodada — 17/01/2027

Botafogo-SP x Guarani Capivariano x São Bernardo Primavera x Palmeiras Ferroviária x Noroeste Novorizontino x Red Bull Bragantino Portuguesa x Mirassol Santos x Juventus São Paulo x Corinthians

Quarta rodada — 20/01/2027

Juventus x Ferroviária Corinthians x Capivariano Noroeste x Primavera Guarani x Palmeiras Mirassol x Botafogo-SP Red Bull Bragantino x Portuguesa Santos x São Paulo São Bernardo x Novorizontino

Quinta rodada — 24/01/2027

Botafogo-SP x Novorizontino Capivariano x Red Bull Bragantino Corinthians x Santos Guarani x Noroeste Mirassol x Primavera Palmeiras x Ferroviária Portuguesa x Juventus São Bernardo x São Paulo

Sexta rodada — 31/01/2027

Juventus x Mirassol Noroeste x São Bernardo Primavera x Capivariano Ferroviária x Guarani Novorizontino x Portuguesa Palmeiras x Corinthians Red Bull Bragantino x Santos São Paulo x Botafogo-SP

Sétima rodada — 06/02/2027

Juventus x Novorizontino Capivariano x Noroeste Corinthians x Primavera Guarani x Mirassol Red Bull Bragantino x Ferroviária Santos x Portuguesa São Bernardo x Botafogo-SP São Paulo x Palmeiras

Oitava rodada — 14/01/2027