Paulistão 2027 terá clássicos nas primeiras rodadas; veja os jogos
FPF divulga calendário da edição que celebra os 125 anos do estadual
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase do Paulistão 2027. A edição que celebra os 125 anos da competição tem início previsto para o fim de semana de 10 de janeiro e contará com clássicos em seis rodadas consecutivas.
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O primeiro duelo entre os grandes clubes paulistas será disputado já na segunda rodada, prevista para 13 de janeiro, quando o Palmeiras recebe o Santos. Na terceira, o São Paulo enfrenta o Corinthians como mandante e, na quarta, visita o Peixe.
A sequência de clássicos terá ainda Corinthians e Santos, na quinta rodada, e o Dérbi entre Palmeiras e Corinthians, na sexta, com mando alviverde. O confronto entre São Paulo e Palmeiras, com mando tricolor, encerra a série na sétima rodada.
A definição dos mandos de campo dos clássicos levou em consideração a classificação das equipes na edição anterior do estadual. Como Palmeiras e São Paulo terminaram à frente de Corinthians e Santos em 2026, ambos disputarão dois dos três clássicos como mandantes.
A primeira fase do Paulistão 2027 contará com 16 clubes e 64 partidas distribuídas em oito rodadas. O encerramento desta etapa da competição está previsto para 14 de fevereiro.
A FPF ainda informou que as partidas poderão sofrer alterações por solicitação das emissoras de televisão ou da Polícia Militar, por questões de segurança. Além disso, as rodadas serão desmembradas em diferentes dias da semana.
Confira os clássicos da primeira fase do Paulistão 2027
- 2ª rodada: Palmeiras x Santos
- 3ª rodada: São Paulo x Corinthians
- 4ª rodada: Santos x São Paulo
- 5ª rodada: Corinthians x Santos
- 6ª rodada: Palmeiras x Corinthians
- 7ª rodada: São Paulo x Palmeiras
Confira a tabela completa:
Primeira rodada — 10/01/2027
- Juventus x São Bernardo
- Capivariano x Palmeiras
- Corinthians x Novorizontino
- Primavera x Botafogo-SP
- Ferroviária x Portuguesa
- Red Bull Bragantino x Noroeste
- Santos x Guarani
- São Paulo x Mirassol
Segunda rodada — 13/01/2027
- Botafogo-SP x Juventus
- Noroeste x Corinthians
- Guarani x Red Bull Bragantino
- Mirassol x Ferroviária
- Novorizontino x Capivariano
- Palmeiras x Santos
- Portuguesa x São Paulo
- São Bernardo x Primavera
Terceira rodada — 17/01/2027
- Botafogo-SP x Guarani
- Capivariano x São Bernardo
- Primavera x Palmeiras
- Ferroviária x Noroeste
- Novorizontino x Red Bull Bragantino
- Portuguesa x Mirassol
- Santos x Juventus
- São Paulo x Corinthians
Quarta rodada — 20/01/2027
- Juventus x Ferroviária
- Corinthians x Capivariano
- Noroeste x Primavera
- Guarani x Palmeiras
- Mirassol x Botafogo-SP
- Red Bull Bragantino x Portuguesa
- Santos x São Paulo
- São Bernardo x Novorizontino
Quinta rodada — 24/01/2027
- Botafogo-SP x Novorizontino
- Capivariano x Red Bull Bragantino
- Corinthians x Santos
- Guarani x Noroeste
- Mirassol x Primavera
- Palmeiras x Ferroviária
- Portuguesa x Juventus
- São Bernardo x São Paulo
Sexta rodada — 31/01/2027
- Juventus x Mirassol
- Noroeste x São Bernardo
- Primavera x Capivariano
- Ferroviária x Guarani
- Novorizontino x Portuguesa
- Palmeiras x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Santos
- São Paulo x Botafogo-SP
Sétima rodada — 06/02/2027
- Juventus x Novorizontino
- Capivariano x Noroeste
- Corinthians x Primavera
- Guarani x Mirassol
- Red Bull Bragantino x Ferroviária
- Santos x Portuguesa
- São Bernardo x Botafogo-SP
- São Paulo x Palmeiras
Oitava rodada — 14/01/2027
- Botafogo-SP x Corinthians
- Noroeste x Juventus
- Primavera x Guarani
- Ferroviária x São Bernardo
- Mirassol x Santos
- Novorizontino x São Paulo
- Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Portuguesa x Capivariano
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