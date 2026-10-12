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Santos vê chances de ir à Libertadores despencarem após derrota; veja números

Peixe vê probabilidade de classificação à Libertadores cair de 12,7% para 3,6%, segundo a UFMG; chance de Sul-Americana é de 85,9%

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
12/10/2026 17:38
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Jogadores do Santos
Jogadores do Santos durante partida contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

A derrota para o Atlético-MG fez o Santos ver suas chances de classificação para a Libertadores de 2027 diminuírem no Brasileirão. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Peixe garantir uma vaga no torneio continental caiu de 12,7% para 3,6% em uma semana.

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Na atualização divulgada em 5 de outubro, após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, o Santos tinha 12,7% de probabilidade de conquistar uma vaga na Libertadores por meio do Brasileirão. Com a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no domingo (11), o índice recuou para 3,6%.

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A diferença representa uma queda de 9,1 pontos percentuais na projeção da UFMG. O resultado negativo complicou o cenário do Peixe na reta final do campeonato e reduziu a margem para buscar uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul.

Enquanto as chances de classificação à Libertadores diminuíram nesta rodada, a Sul-Americana aparece como o cenário mais provável para o Santos na próxima temporada. Atualmente, o Peixe tem 85,9% de probabilidade de garantir uma vaga no torneio.

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Com a baixa probabilidade de classificação, o time paulista precisa engatar uma nova sequência de vitórias nas rodadas restantes para tentar melhorar sua posição na tabela e manter vivo o objetivo de disputar a próxima edição da Libertadores.

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As projeções da UFMG são calculadas a partir de modelos matemáticos e consideram diferentes possibilidades para os resultados das partidas restantes. Portanto, os percentuais indicam a probabilidade estimada de cada cenário, e não uma confirmação do destino do clube.

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Atlético-MG x Santos
(Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)


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