Artilheiro do Santos na temporada com 24 gols, além do maior garçom, com nove assistências, Gabigol manteve a regularidade nos gols durante os dois turnos do Brasileirão e teve participação importante na campanha do Peixe na competição.

O atacante marcou sete vezes em cada metade do torneio, mas apresentou diferenças nos números de finalizações, pontaria e eficiência. Com oito rodadas restantes, os dados ajudam a entender o desempenho do camisa 9 na arrancada santista.

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Gabigol mantém número de gols mesmo com menos jogos

No primeiro turno, Gabigol disputou 12 partidas pelo Santos no Brasileirão, nove delas como titular. O atacante marcou sete gols e distribuiu duas assistências, com participação direta em um gol a cada 91 minutos, de acordo com os dados do Sofascore.

Na segunda metade do campeonato, o camisa 9 entrou em campo dez vezes e foi titular em todas. Mesmo com dois jogos a menos, voltou a marcar sete gols, além de registrar uma assistência. O intervalo médio entre participações diretas em gols passou para 103 minutos.

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A comparação mostra que o atacante manteve o número de gols nos dois períodos, embora tenha apresentado uma assistência a menos no segundo turno, mas também com menos jogos. Os dados também indicam mudanças na maneira como participou das jogadas ofensivas.

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Gabigol finaliza mais e melhora a pontaria

Um dos principais contrastes aparece nas finalizações. No primeiro turno, Gabigol registrou média de 2,4 chutes por partida, com 0,6 finalização no alvo. No segundo, os números subiram para 3,2 tentativas por jogo e 1,2 no gol.

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A pontaria também aumentou: de 24% na primeira metade do campeonato para 38% na segunda. Por outro lado, o aproveitamento nas chances claras caiu de 67% — seis conversões em nove oportunidades — para 55%, com seis gols em 11 chances claras.

A média de passes decisivos permaneceu estável, em 0,9 por partida nos dois turnos. Já a nota média do Sofascore apresentou uma pequena alta, de 7,16 para 7,24.

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Santos tenta retomar sequência positiva na reta final

Com o resultado, o Peixe permanece na oitava posição na tabela de classificação, com 42 pontos. A derrota na Arena MRV encerrou a invencibilidade de oito jogos da equipe, além da sequência positiva de cinco vitórias seguidas como visitante no Brasileirão.

Restando oito rodadas para o fim da competição, o Santos busca recuperar o embalo para seguir na disputa por seus objetivos na tabela, ou seja, uma vaga na próxima edição da Libertadores. Nesse cenário, a participação de Gabigol pode ser importante: o atacante já soma 14 gols nos dois turnos analisados e terá mais compromissos para ampliar seus números até o encerramento do campeonato.

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(Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)



