Neymar presta homenagem a Juary, ídolo do Santos que faleceu nesta quinta-feira (26)
Outros atletas, como o jovem Menino da Vila Gabriel Bontempo, também prestaram tributo ao eterno ídolo do Santos
O craque Neymar prestou homenagem em suas redes sociais ao ídolo do Santos Juary, que faleceu aos 67 anos na noite desta quinta-feira (26), em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Mais cedo, o clube já havia publicado uma nota de pesar lamentando a perda do eterno Menino da Vila.
Atual capitão da equipe, Neymar Jr. publicou um vídeo no Instagram comemorando um gol no Morumbis, em 2012, em tributo a Juary, ao atingir a marca de 101 gols pelo Peixe — mesmo número do ex-atacante. Na legenda, o camisa 10 exaltou o ídolo e agradeceu por tudo o que ele construiu no Alvinegro.
— Juary, eterno Menino da Vila, obrigado por tudo 🤍🖤 — escreveu Neymar.
Outro jogador da equipe atual do Peixe a prestar homenagem foi o meio-campista Gabriel Bontempo. O jovem Menino da Vila utilizou o Instagram para agradecer e relembrar o período em que trabalhou com Juary nas categorias de base do Santos, além de publicar fotos ao lado do ex-jogador.
— Descanse em paz, professor. Obrigado por tudo! Serei sempre grato pelo que fez por mim! — escreveu Bontempo.
O que aconteceu com Juary?
Juary vinha lidando com um câncer na coluna e na próstata, além de estar diagnosticado com depressão. O ídolo do Peixe estava internado no hospital há cerca de um mês. Durante esse período, passou por um procedimento cirúrgico para corrigir problemas de locomoção que enfrentava nos últimos anos, mas acabou sofrendo um infarto e faleceu.
Considerado símbolo da primeira geração dos Meninos da Vila, Juary disputou 229 partidas e marcou 101 gols pelo clube, tornando-se o 23º maior artilheiro da história santista. Com a camisa alvinegra, conquistou o Campeonato Paulista de 1978.
Natural de São João de Meriti (RJ), o atacante chegou ao Santos aos 14 anos, foi aprovado nos testes para as equipes de base e passou a morar nos alojamentos do Estádio Urbano Caldeira. Logo aos 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Alvinegro Praiano.
Além da passagem marcante pela Vila Belmiro, Juary construiu carreira de sucesso na Europa, conquistando a Champions League pelo Porto, e também somou convocações para a Seleção Brasileira. Após a aposentadoria dos gramados, retornou ao Peixe para trabalhar nas categorias de base e participar de eventos oficiais do clube.
Nota oficial do Santos
"É com muito pesar que o Santos Futebol Clube informa o falecimento do nosso ídolo Juary. O craque nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 67 anos.
Juary foi um dos ícones daquela geração que eternizou a alcunha de Meninos da Vila, fazendo o Santos FC conquistar o Paulistão de 1978. Com o Manto Sagrado, Juary disputou 229 partidas e marcou 101 gols, tornando-se o 23º maior artilheiro do ranking santista.
Além disso, Juary teve uma grande carreira na Europa, conquistando a Champions League pelo Porto e também com passagens pela Seleção Brasileira. Após a aposentadoria, nosso ícone chegou a trabalhar nas categorias de base do clube e a participar de diversos eventos do Santos FC, sempre contribuindo com seu carisma, simpatia e com a idolatria que a nação santista nutria por ele.
Sentiremos muita saudade deste personagem tão único da nossa história. Desejamos muita força aos familiares, amigos e aos milhões de fãs que a lenda alvinegra conquistou ao longo de sua carreira. Descanse em paz, Juary. Muito obrigado por tudo o que você escreveu com o nosso Manto Sagrado."
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