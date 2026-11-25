Lucas Veríssimo vai a campo, e Santos antecipa exames visando à próxima temporada
Zagueiro do Peixe segue em processo de recuperação e realizou trabalho com bola ao lado de Vinícius Lira
Após a derrota para o Grêmio, na última segunda-feira (23), o elenco do Santos folgou nesta terça-feira (24) e voltou ao CT Rei Pelé nesta quarta-feira (25). A principal novidade foi a volta de Lucas Veríssimo ao gramado, após mais de um mês afastado. Porém, por conta de avaliações médicas de rotina nos períodos da manhã e da tarde, o grupo santista não foi a campo para treinar e dedicou o dia exclusivamente aos exames.
No gramado, jogadores em transição física, como Lucas Veríssimo e Vinícius Lira, realizaram trabalhos de recuperação e atividades com bola. Para o zagueiro, o movimento marca o retorno ao campo após mais de um mês fora por conta de uma lesão na posterior da coxa direita. A última partida do defensor pelo Alvinegro foi no dia 18 de outubro, contra o Fluminense. O Santos não estipula uma data para a volta do jogador, e o Lance! apurou que há certa indefinição sobre o retorno do camisa 4 ainda nesta temporada, pelo curto prazo para o fim da temporada, que termina na próxima quarta-feira (2).
Por outro lado, o lateral-esquerdo Vinícius Lira, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano, também segue em transição física e tem evoluído bem nos trabalhos de campo. Embora o clube não divulgue publicamente um prazo, pessoas próximas ao atleta trabalham com a possibilidade de ele voltar a estar à disposição nas últimas partidas do Peixe.
Santos antecipa exames visando à próxima temporada
De acordo com apuração da reportagem, os exames realizados nos períodos da manhã e da tarde desta quarta-feira (25) são procedimentos de rotina, geralmente feitos no início da pré-temporada, mas que foram adiantados devido ao curto intervalo entre o fim do calendário atual e a próxima reapresentação. Dessa maneira, os atletas, a exceção de Lucas Veríssimo e Vinícius Lira, não foram a campo.
A ideia do clube é ganhar tempo na volta das férias para utilizar o primeiro dia da próxima pré-temporada diretamente nos treinamentos em campo. A exceção ficará apenas para eventuais reforços contratados na janela, que precisarão passar pelas avaliações médicas, enquanto os atletas que continuarem no elenco seguirão direto para as atividades com bola.
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