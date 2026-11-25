A CBF divulgou, nesta terça-feira (24), o áudio do VAR sobre o pênalti marcado para o Grêmio contra o Santos, na partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, disputada no Morumbis, na noite da última segunda-feira (23).

A penalidade foi assinalada aos 30 minutos da segunda etapa, em lance envolvendo Escobar, lateral-esquerdo do Santos, e Braithwaite. O árbitro de campo, Ramon Abatti Abel, marcou a infração, mas o VAR, comandado por Caio Max Augusto Vieira, sugeriu a revisão.

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No material divulgado pela CBF, Caio Max Augusto Vieira recomenda a ida ao monitor por entender que o atacante do Grêmio é quem "calça" o defensor santista. De acordo com a interpretação do árbitro de vídeo, Escobar tinha a prioridade para chutar a bola quando Braithwaite foi de encontro ao argentino.

— Quem tem a prioridade da jogada aqui é o jogador defensor, e o jogador atacante que vem e calça ele. Quem vai de encontro ao defensor é ele. Não tem impedimento, vou sugerir revisão. Ramon, sugiro revisão para possível não penal — comunicou Caio Vieira ao árbitro de campo.

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Logo em seguida, enquanto Ramon Abatti Abel se dirigia à cabine do VAR, o árbitro de vídeo reforçou o motivo do chamado.

— Ramon, o defensor tem a prioridade da jogada e é o atacante que vai de encontro a ele, o calçando no momento em que ele tem prioridade de chutar a bola — explicou o árbitro de vídeo.

Ao analisar as imagens, porém, o juiz de campo decidiu manter a marcação inicial, por entender que o atacante gremista fez a proteção da bola e foi chutado por trás pelo lateral-esquerdo do Santos.

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— Jogador protege a bola, ele chuta o jogador por trás. O atacante faz uma proteção da bola e ele chuta o jogador por trás. O jogador defensivo é importante para mim. Ele chuta e não acerta a bola. O atacante protege a bola, ele está na disputa dele, lado a lado. Na hora que ele protege a bola, ele chuta o atacante. Pênalti. Jogador, de forma imprudente, chuta o seu adversário e não acerta a bola — decidiu Ramon Abatti Abel.

Junto com o áudio do VAR, a Comissão de Arbitragem da CBF publicou um parecer técnico sobre o lance. Para o órgão, a penalidade foi bem marcada em campo e a intervenção do árbitro de vídeo foi equivocada.

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— Pênalti corretamente marcado. O jogador da equipe mandante chuta por trás a perna do adversário que está tentando proteger a chegada da bola. Intervenção incorreta do VAR — apontou a avaliação da Comissão de Arbitragem da CBF.

Santos entra com notificação contra arbitragem do jogo

Nesta terça-feira (24), o Santos divulgou uma nota em suas redes sociais comunicando que encaminhou à Comissão de Arbitragem da CBF uma notificação formal sobre a atuação dos árbitros diante do Grêmio. No texto, o clube afirmou reconhecer os esforços da entidade, mas apontou que se sente prejudicado nas últimas rodadas, citando confrontos contra Coritiba, Bahia, Red Bull Bragantino e Grêmio.

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Escobar também comentou a penalidade

Na zona mista após a partida de segunda-feira (23), o lateral-esquerdo Escobar demonstrou revolta com o pênalti marcado e garantiu ter sido atingido primeiro pelo atacante do Grêmio.

— Infelizmente, vou chateado pelo pênalti que me cobram. A verdade é que ele (Braithwaite) primeiro me chuta e me desestabiliza. Ele, em um primeiro momento, me falou que ganhou a posição, mas em nenhum momento ele me ganhou a posição, ele estava atrás de mim. Com muito raiva essa noite — declarou Escobar.

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O defensor argentino completou afirmando que, na visão do elenco, o Santos tem sido prejudicado na reta final da competição.

— Sabe o que acontece? É que o Santos nunca reclama. Todos os times reclamam e terminam dando penalidades. Então, o Santos, fazem várias datas atrás, não vem dando penalidades que são penalidades reais, e o VAR não chama. Hoje o VAR chamou para revisar a jogada, e ele termina dando pênalti. Então, a verdade é que estamos todos chateados — completou o lateral-esquerdo.

Veja a nota na íntegra:

"Diante dos claros erros de arbitragem que têm prejudicado o clube ao longo da temporada, especialmente nas últimas rodadas (Bahia, Bragantino, Coritiba e Grêmio) desta reta final e decisiva do campeonato brasileiro, o Santos Futebol Clube informa que:

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Nesta terça-feira elaborou e encaminhou à comissão de arbitragem (CA) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mais uma notificação em relação à atuação da arbitragem, desta vez referente ao jogo contra o Grêmio, válido pela 36ª rodada. A diretoria tem ciência de que tal conduta obedece ao protocolo oficial de ações, mas tem se mostrado insuficiente para que providências efetivas sejam tomadas e a recorrência do problema, interrompida. Assim, representantes da direção do Santos intensificarão as reuniões com a cúpula da CBF e da CA para entender e buscar, juntos, soluções para a questão. O Santos reforça que em momento algum age para buscar favorecimento. Ou para que seus interesses sejam colocados à frente de outros clubes. Tais iniciativas tratam apenas de resgatar a isonomia, justiça e credibilidade, condições fundamentais para legitimar qualquer resultado dentro de campo. O clube também destaca que reconhece o esforço realizado pela CBF na busca pela excelência do trabalho em todas as áreas, especialmente na arbitragem, e que resultados precisam de tempo para aparecerem. O Santos permanece à disposição para colaborar na busca constante pelo aprimoramento da gestão do futebol brasileiro".