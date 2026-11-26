O Grêmio Novorizontino oficializou nesta quinta-feira (26) uma parceria estratégica com a Furia, uma das principais organizações de e-sports do mundo, marcando a entrada da marca no futebol profissional brasileiro. Com o acordo, o clube do interior paulista, promovido à Série A do Brasileirão, passará a se chamar Furia Novorizontino a partir de janeiro de 2027, quando estreia na disputa do Campeonato Paulista.

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Antes mesmo do anúncio oficial, a movimentação já havia sido antecipada por Neymar Jr., presidente da Furia FC, time da marca na Kings League, que deu um "spoiler" sobre a aliança durante encontro recente com o apresentador Craque Neto. A operação conecta a audiência global e o apelo jovem da organização de esportes eletrônicos à consolidada estrutura administrativa da equipe de Novo Horizonte.

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Neymar bate "pênalti do presidente" para a Furia FC na Kings League Brasil (Foto: Divulgação)

Pelo modelo definido entre as partes, toda a operação ligada às quatro linhas permanecerá sob o comando dos atuais dirigentes do Tigre do Vale — incluindo gestão esportiva, comissões técnicas, categorias de base e decisões de campo. Em contrapartida, a Furia assumirá a liderança das áreas de marca, marketing, patrocínios, comunicação, produção de conteúdo e desenvolvimento comercial.

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Dirigentes do Novorizontino otimistas

Conselheiro de administração da equipe paulista, Sandro Cabrera destacou que o projeto mantém as raízes locais enquanto abre novas fronteiras comerciais.

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— A forma como administramos o futebol é um dos grandes diferenciais do Novorizontino e foi fundamental para os resultados que alcançamos. Agora, ao lado de uma organização com a força e o alcance da Furia, temos a oportunidade de ampliar esse trabalho para uma dimensão nacional e internacional, sem abrir mão da seriedade, da competência e das nossas origens — afirmou em posicionamento do site do clube do interior paulista.

Pelo lado da organização de e-sports, o CEO da TMG (holding proprietária da Furia), André Akkari, ressaltou a sintonia entre os projetos.

— Encontramos no Novorizontino uma equipe que compartilha exatamente essa mentalidade, com uma capacidade de gestão esportiva extraordinária, além de uma cidade apaixonada por futebol. Nossa missão é potencializar o que eles já fazem muito bem, levando a força do nosso clube, nossa comunidade e nossa capacidade de comunicação com todas as gerações — acrescentou o dirigente.