Após uma série de desentendimentos públicos, Neto e Neymar protagonizaram um reencontro marcado pela emoção nesta quarta-feira (25). O apresentador da Band visitou o Instituto Neymar Jr., acompanhado da esposa e do filho, e foi recebido pelo atacante do Santos e pelo pai do jogador. O momento mais marcante aconteceu quando Julinho, filho caçula do ex-jogador, se emocionou e chorou ao conhecer o ídolo, arrancando também lágrimas do próprio Neto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro foi registrado por Sandra Nicolau, esposa do apresentador, nas redes sociais. Antes de se reunir com Neymar, Neto ainda almoçou com Neymar Pai no restaurante do instituto, conhecido como bandejão, e elogiou a comida servida no local.

continua após a publicidade

Durante a visita, Neymar apresentou ao garoto alguns itens marcantes de sua trajetória no futebol. A reação de Julinho ao ficar frente a frente com o camisa 10 chamou atenção, e o momento de emoção entre pai e filho acabou se tornando um dos destaques do encontro.

Veja vídeo:

Reaproximação após polêmicas

A visita também simboliza uma reaproximação entre Neymar e Neto, que acumularam episódios de críticas e provocações públicas ao longo dos últimos anos. Apesar de reconhecer o talento e a carreira do atacante, o apresentador frequentemente fez críticas ao comportamento do jogador fora de campo.

continua após a publicidade

Julinho, filho de Neto, se emocionou ao conhecer o ídolo Neymar (Foto: Reprodução / Instagram Sandra Nicolau)

A trégua entre os dois inclui um acordo para que Neymar participe do programa Donos da Bola, apresentado por Neto na Band. A entrevista ainda não tem data confirmada.