Cuca acredita em vaga na Libertadores e aponta falha no primeiro gol sofrido pelo Santos
Treinador também criticou a arbitragem de Ramon Abatti Abel no pênalti marcado para o Grêmio e cobrou duas vitórias na reta final
O Santos perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, na noite desta segunda-feira (23), em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, resultado que manteve o Peixe com 50 pontos e o fez cair uma posição na tabela, indo para a nona colocação. Para o técnico Cuca, a derrota não tira as chances do Alvinegro de se classificar para a Libertadores. Na coletiva, o treinador apontou falhas técnicas da própria equipe no primeiro gol do Tricolor Gaúcho e criticou a arbitragem de Ramon Abatti Abel.
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O comandante, ao ser questionado se o revés tiraria a possibilidade de o Santos se classificar para a competição continental, da qual não participa há cinco anos, foi categórico ao afirmar que ainda há chances matemáticas para buscar a vaga, mas ressaltou que o Peixe precisa vencer os dois últimos jogos da temporada.
— Ainda existem chances matemáticas de classificação para a Libertadores, mas ainda existe uma série de combinações de resultados que ainda podem fazer com que o Santos fique de fora ou entre nessa zona de classificação. Hoje era uma oportunidade de vencer o Grêmio, quem sabe conseguir a vaga da equipe que poderia ser rebaixada e não podendo disputar a Libertadores por conta da Copa do Brasil. (...) Nós temos que vencer os dois jogos que faltam, em primeiro lugar — declarou o técnico Cuca.
Erro do Santos no primeiro gol?
O primeiro gol do Grêmio saiu aos 13 minutos da primeira etapa, após um contra-ataque puxado pelo goleiro Weverton. Ele saiu rápido e encontrou Carlos Vinícius no meio de campo, que achou um passe para o atacante Amuzu. Marcado por Rodinei, que afastou mal a bola, o jogador gremista saiu cara a cara com Diógenes para marcar. Para o técnico Cuca, houve um erro de posicionamento no lance.
— Uma bola em velocidade para o Amuzu. E a gente teve um erro de posicionamento crasso, um erro primário. Esse é um lance fácil de a gente fazer uma linha de impedimento, porque é impedimento de um jogador só. Você não precisa acompanhar um jogador para o campo de defesa, basta você deixá-lo impedido. E, sendo o último homem, ainda a gente falhou, não ganhou a dividida e acabou tomando o gol com 15 minutos, quando a gente era bem superior no jogo. Já tinha dado aquela bola que o Weverton espalmou, deu na trave, já criado três, quatro chances — afirmou o treinador.
Críticas à arbitragem
Questionado sobre a derrota, o comandante também criticou a arbitragem de Ramon Abatti Abel, principalmente pela marcação do pênalti em campo a favor do Grêmio, na segunda etapa. De acordo com o treinador, o lance foi um erro e ele apontou a própria chamada do VAR como indicativo da falha do árbitro ao manter a decisão mesmo depois da revisão.
— Não sou de reclamar da arbitragem, mas 85% das vezes que o VAR chama, os árbitros mudam a opinião porque eles são chamados para rever um possível erro que eles tiveram. Isso é o que o VAR faz. Seu Abatti Abel, a exemplo de outros aí contra a gente, achou que não. Era uma falta a nosso favor, não era nem pênalti, nem nada — apontou Cuca.
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