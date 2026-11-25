'Cabelinho amarelo' e presença de Geromel: veja os bastidores do Grêmio contra o Santos
Elenco gremista provocou Neymar, Gabigol e outros jogadores do Santos antes da partida; após a vitória por 2 a 0, ídolo Geromel visitou o vestiário.
Os jogadores do Grêmio encontraram uma motivação extra antes da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na última segunda-feira (23). Em vídeo dos bastidores da partida, o elenco aparece reunido no vestiário e faz referência aos cabelos descoloridos de Neymar, Gabigol e outros jogadores do Peixe.
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— Os caras tudo com cabelinho amarelo, deixa nem eles dominarem a porr* da bola — disseram os jogadores do Tricolor em vídeo publicado pela Grêmio TV.
Na sequência, o atacante Carlos Vinicius também tomou a palavra e deixou uma mensagem de incentivo aos companheiros. O encontro contou ainda com a presença do técnico Renato Gaúcho, que acompanhou a movimentação do elenco antes da entrada em campo. Veja abaixo:
Entre os santistas que mudaram o visual estavam Neymar e Gabigol, além de Philippe Coutinho, Rodinei, Arthur, Gabriel Bontempo e Everton Cebolinha. A mudança na aparência dos jogadores ganhou repercussão antes da partida, disputada no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em campo, o Grêmio transformou o discurso em resultado. Amuzu abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Braithwaite ampliou na etapa final, em cobrança de pênalti. A vitória por 2 a 0 foi fundamental para a equipe gaúcha, que deixou a zona de rebaixamento.
Geromel parabeniza jogadores do Grêmio
Após o apito final, os jogadores contaram com uma visita de peso: Pedro Geromel. Ídolo e ex-capitão gremista, o ex-zagueiro foi ao encontro dos jogadores para parabenizar o elenco pelo resultado e foi recebido com risadas e abraço pelo elenco.
Com os três pontos, o Grêmio chegou a 41 pontos e assumiu a 15ª colocação do Brasileirão, fora do Z-4. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Corinthians, no domingo (29), na Neo Química Arena.
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