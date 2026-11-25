Os jogadores do Grêmio encontraram uma motivação extra antes da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na última segunda-feira (23). Em vídeo dos bastidores da partida, o elenco aparece reunido no vestiário e faz referência aos cabelos descoloridos de Neymar, Gabigol e outros jogadores do Peixe.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Os caras tudo com cabelinho amarelo, deixa nem eles dominarem a porr* da bola — disseram os jogadores do Tricolor em vídeo publicado pela Grêmio TV.

continua após a publicidade

Na sequência, o atacante Carlos Vinicius também tomou a palavra e deixou uma mensagem de incentivo aos companheiros. O encontro contou ainda com a presença do técnico Renato Gaúcho, que acompanhou a movimentação do elenco antes da entrada em campo. Veja abaixo:

Entre os santistas que mudaram o visual estavam Neymar e Gabigol, além de Philippe Coutinho, Rodinei, Arthur, Gabriel Bontempo e Everton Cebolinha. A mudança na aparência dos jogadores ganhou repercussão antes da partida, disputada no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Em campo, o Grêmio transformou o discurso em resultado. Amuzu abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Braithwaite ampliou na etapa final, em cobrança de pênalti. A vitória por 2 a 0 foi fundamental para a equipe gaúcha, que deixou a zona de rebaixamento.

SãO PAULO, SP - 23.11.2026: SANTOS X GRêMIO Ídolo do Peixe foi alvo de críticas do noticiário europeu (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Geromel parabeniza jogadores do Grêmio

Após o apito final, os jogadores contaram com uma visita de peso: Pedro Geromel. Ídolo e ex-capitão gremista, o ex-zagueiro foi ao encontro dos jogadores para parabenizar o elenco pelo resultado e foi recebido com risadas e abraço pelo elenco.

continua após a publicidade

Com os três pontos, o Grêmio chegou a 41 pontos e assumiu a 15ª colocação do Brasileirão, fora do Z-4. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Corinthians, no domingo (29), na Neo Química Arena.