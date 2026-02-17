Leitura labial revela pedido de desculpas de Neymar a Claus em jogo do Santos

Depois de longo tempo de inatividade, Neymar voltou ao Santos na goleada em cima do Velo Clube na noite do último domingo (16). Após a partida, um dublador revelou uma conversa entre o astro do Peixe e o árbitro Raphael Claus.

A volta de Neymar ao Santos foi exatamente como o torcedor imaginava. O craque entrou ligado, buscando o jogo, deu uma assistência e contribuiu muito com a equipe de Vojvoda. O problema é que jogadores do Velo Clube caçaram o camisa 10 em campo, que respondeu com xingamentos.

Em campo, Raphael Claus repreendeu Neymar, do Santos, por ir para cima dos jogadores adversários depois que sofreu faltas duras. O craque da Vila Belmiro se desculpou com o árbitro.

- Tá, desculpa. Desculpa - falou o craque.

- Pelo amor de Deus, eu fui driblar o cara - reclamou o camisa 10 com o árbitro em outro lance.

- Tá bom, isso, mas não foi - respondeu Claus.

Neymar em Santos x Vello Clube (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Veja diálogo entre Neymar e Claus no jogo do Santos

O jogo e a volta do craque

O Santos de Neymar não tomou conhecimento do Velo Clube neste domingo (15), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Em noite marcada pela estreia de Neymar na temporada, o Alvinegro Praiano atropelou o adversário por 6 a 0, com gols de Gabriel Barbosa (duas vezes), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Rollheiser.

Neymar entrou no segundo tempo de Santos x Velo Clube e foi ovacionado pela torcida em seu primeiro jogo no ano. O camisa 10 desfalcou a equipe nas últimas dez partidas enquanto se recuperava de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim do ano passado.

