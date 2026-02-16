FPF detalha data e horário dos jogos das quartas de final do Paulistão
Confrontos serão disputados no próximo final de semana
A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou, nesta segunda-feira (16), os dias e horários das partidas das quartas de final do Paulistão. Os confrontos serão disputados entre os dias 21 e 22 de fevereiro, em jogos únicos.
Red Bull Bragantino e São Paulo abrem as eliminatórias do estadual. As equipes se enfrentam no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques. Duas horas depois, o Palmeiras recebe o Capivariano, na Arena Barueri.
No domingo (22), o Novorizontino, dono da melhor campanha geral, enfrenta o Santos no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h. Por fim, Portuguesa e Corinthians encerram as quartas de final no Canindé.
Assim como nas quartas de final, as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogo único, com mando de campo do clube de melhor campanha. A final, por sua vez, será realizada em confrontos de ida e volta, com a partida decisiva na casa da equipe de melhor desempenho ao longo da competição.
O chaveamento atual abre a possibilidade de dois clássicos nas semifinais do Campeonato Paulista. De um lado da chave estão Palmeiras e São Paulo, enquanto Corinthians e Santos aparecem no lado oposto.
Confrontos das quartas do Paulistão
- 21/02 - Red Bull Bragantino x São Paulo - 18h30 - Cícero de Souza Marques
- 21/02 - Palmeiras x Capivariano - 20h30 - Arena Barueri
- 22/02 - Novorizontino x Santos - 16h - Jorjão
- 22/02 - Portuguesa x Corinthians - 20h30 - Canindé
