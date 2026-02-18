menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos divulga programação da semana focada no duelo contra Novorizontino

Peixe deve contar mais uma vez com Neymar

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 18/02/2026
18:23
imagem cameraO Santos enfrenta o Novorizontino neste domingo (22), pelas quartas de final do Paulistão. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
O Santos tem uma decisão importante no próximo domingo (22), contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

O Peixe deverá contar mais uma vez com Neymar em campo. O ídolo santista estreou na temporada no confronto diante do Velo Clube, no último domingo (15), e retornou à equipe após ficar dez partidas afastado, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

O Alvinegro garantiu a classificação em oitavo lugar na primeira fase, com 12 pontos, a pior campanha entre os times que avançaram ao mata-mata. Ao todo, foram três vitórias em oito partidas.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Igor Vinícius na lateral direita, após o jogador cumprir suspensão na última rodada. Com isso, Mayke deve voltar ao banco de reservas.

Neymar, Rony e Gabriel Barbosa em duelo pelo Santos contra o Velo Clube. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Programação da semana:

Quarta-feira (18)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (19)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (20)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (21)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para Novo Horizonte de tarde.

Domingo (22)
Novorizontino x Santos - 16h - Estádio Jorge Ismael Biasi - Paulistão - Quartas de final.

Agenda de jogos do Santos:

QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA - 22.02 - Novorizontino X Santos - Jorge Ismael de Biasi - 16h (de Brasília)

BRASILEIRO - 4ª rodada - 26.02 - Santos x Vasco - Vila Belmiro - 19h (de Brasília)

BRASILEIRO - 5ª rodada - 10.03 - Mirassol x Santos - Maião - 21h30 (de Brasília)

BRASILEIRO - 6ª rodada - 15.03 - Santos x Corinthians - Vila Belmiro - 16h (de Brasília)

BRASILEIRO - 7ª rodada - 18.03 - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 (de Brasília)

BRASILEIRO - 8ª rodada - 22.03 - Cruzeiro x Santos - Mineirão - 16h (de Brasília)

