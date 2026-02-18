Santos divulga programação da semana focada no duelo contra Novorizontino
Peixe deve contar mais uma vez com Neymar
O Santos tem uma decisão importante no próximo domingo (22), contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.
O Peixe deverá contar mais uma vez com Neymar em campo. O ídolo santista estreou na temporada no confronto diante do Velo Clube, no último domingo (15), e retornou à equipe após ficar dez partidas afastado, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.
O Alvinegro garantiu a classificação em oitavo lugar na primeira fase, com 12 pontos, a pior campanha entre os times que avançaram ao mata-mata. Ao todo, foram três vitórias em oito partidas.
O técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Igor Vinícius na lateral direita, após o jogador cumprir suspensão na última rodada. Com isso, Mayke deve voltar ao banco de reservas.
Programação da semana:
Quarta-feira (18)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (19)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (20)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sábado (21)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem para Novo Horizonte de tarde.
Domingo (22)
Novorizontino x Santos - 16h - Estádio Jorge Ismael Biasi - Paulistão - Quartas de final.
Agenda de jogos do Santos:
QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA - 22.02 - Novorizontino X Santos - Jorge Ismael de Biasi - 16h (de Brasília)
BRASILEIRO - 4ª rodada - 26.02 - Santos x Vasco - Vila Belmiro - 19h (de Brasília)
BRASILEIRO - 5ª rodada - 10.03 - Mirassol x Santos - Maião - 21h30 (de Brasília)
BRASILEIRO - 6ª rodada - 15.03 - Santos x Corinthians - Vila Belmiro - 16h (de Brasília)
BRASILEIRO - 7ª rodada - 18.03 - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 (de Brasília)
BRASILEIRO - 8ª rodada - 22.03 - Cruzeiro x Santos - Mineirão - 16h (de Brasília)
