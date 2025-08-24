O Santos está definido para enfrentar o Bahia neste domingo (24), às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe tenta se recuperar da goleada sofrida diante do Vasco, em São Januário, na última rodada.

O time será comandado interinamente por Matheus Bachi, que substitui Cleber Xavier, demitido após a derrota para os cariocas. O trabalho do auxiliar dura apenas até esta partida, já que o argentino Juan Pablo Vojvoda assumirá oficialmente o comando técnico na próxima semana.

Na defesa, a principal novidade é o retorno de Escobar à lateral esquerda, ocupando a vaga de Souza. O setor de meio-campo também terá mudanças significativas, com as entradas de Tomás Rincón, João Schmidt e Rollheiser entre os titulares.

A dúvida fica por conta da disposição tática do setor ofensivo. Rollheiser, Gabriel Bontempo e Barreal devem compor o meio e as pontas, mas a definição de quem atuará aberto pelos lados e quem ficará mais centralizado ainda gera expectativa para o duelo em Salvador.

Escalação:

SANTOS (Técnico: Matheus Bachi)

Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Tiquinho Soares.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.

Escobar começa jogando diante do Bahia (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques do Santos

Para a partida, o time não contará com os zagueiros Gil, que tem a rescisão encaminhada, e Zé Ivaldo, que, mesmo de volta aos treinos, segue fora.

O defensor João Basso e o volante Willian Arão também não viajaram, pois continuam em transição para o campo após lesão. Neymar, suspenso, também ficou de fora.

A baixa mais sentida, no entanto, é a do atacante Guilherme. Um dos jogadores mais cobrados pela torcida, o atleta foi preservado pelo clube após recentes protestos, incluindo a invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.

Entre as novidades, o atacante Deivid Washington retorna aos relacionados após ter ficado fora contra o Vasco por opção do ex-técnico Cléber Xavier, demitido depois da dura goleada por 6 a 0.