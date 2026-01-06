O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou oficialmente a saída do atacante Guilherme, que está se transferindo para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Pelas redes sociais, o mandatário elogiou a passagem de Guilherme pelo Santos e destacou o brilho do camisa 11 no ano do acesso do Peixe de volta à elite do futebol brasileiro.

— Hoje no CT Rei Pelé prestamos uma homenagem ao atacante Guilherme, que vai para os Estados Unidos na sequência de sua brilhante carreira. Ele foi fundamental na volta do Santos para a Série A e no Campeonato Brasileiro de 2025. Nosso reconhecimento, gratidão e votos de sucesso — disse Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

Guilherme fez parte do elenco que o dirigente define como integrante do processo de reconstrução do clube da segunda para a primeira divisão. Apesar de ter marcado gols importantes, especialmente em clássicos, o atacante foi um dos jogadores que mais receberam críticas da torcida, sobretudo no período em que a equipe era comandada por Pedro Caixinha e Cléber Xavier.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o jogador chegou a ficar fora da lista de relacionados por se sentir incomodado com as críticas. O argentino, no entanto, contornou a situação, e Guilherme voltou a ser utilizado, ganhando destaque na reta final da competição.

continua após a publicidade

Ao todo, Guilherme soma 95 jogos com a camisa do Peixe, com 28 gols marcados e 19 assistências. Em 2025, terminou a temporada como artilheiro da equipe, com 15 gols, além de artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols.

— Um beijo pra nação. Agradecer pelo carinho. Pedir desculpas se, por algum momento eu fiz algo que entristeceu o coração de algum torcedor. Já estou me emocionando aqui. O Santos vai ficar no meu coração. Obrigado, nação! Amo vocês! Obrigado, presidente. Obrigado por ter me ligado lá em 2023, início de 2024. Obrigado por essa parceria nesses dois anos. Obrigado pelo carinho que você sempre teve comigo, com a minha família. Seja nos momentos bons ou ruins. Obrigado por tudo — disse o jogador no vídeo divulgado pelo cartola santista.

Guilherme deixou o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogadores de saída do Santos