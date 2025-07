Hyan renova contrato com o Santos: ‘É um clube enorme’

O Santos anunciou nesta quinta-feira (10) a renovação de contrato com o meio-campo Hyan. O novo vínculo vale até julho de 2027.

No Peixe desde 2015, o jogador de 21 anos destacou a nova oportunidade no time da Baixada Santista. Em maio deste ano, marcou o primeiro gol no elenco profissional no amistoso diante do RB Leipzig, em Bragança Paulista.

— Primeiramente, agradecer a Deus, minha família e ao Santos também por me dar essa oportunidade de renovar por mais dois anos. Estou muito feliz, porque é um clube enorme, de uma história linda e onde fiz a minha base toda. Estou desde pequeno e iniciei no profissional — afirmou o Menino da Vila.

Hyan é casado com Kamilla e é pai de Henry, de apenas dois anos de idade. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Natural de Brasília, Hyan fala sobre ser conhecido pelo jeito quieto e reservado entre os Meninos da Vila do elenco profissional.

— Eu sou muito tranquilo, muito quieto, na minha. Até meu pai puxa a minha orelha de vez em quando para me enturmar mais, mas é o meu jeito, não tem como mudar. Sou o mais quietinho sempre — disse Hyan.

Hyan também comentou como pretende ganhar oportunidades e também elogiou a ajuda de Neymar no cotidiano do time santista.

— Eu quero mais oportunidades, me consolidar de vez no Santos e mostrar realmente o Hyan para a Nação Santista e, se Deus quiser, fazer uma excelente temporada junto com a equipe. O Neymar é fenomenal, ninguém tem dúvidas sobre o talento dele, e é um cara que nos ajuda muito aqui no dia a dia. Feliz de estar compartilhando o campo junto com ele, o vestiário e tudo mais — concluiu.

Números de Hyan:

Hyan pelo Santos

2 jogos (0 titular)

0 gols

0 assistências

27 minutos em campo (13.5 por jogo)

1 passe decisivo

18 ações com a bola (9.0 por jogo)

71% de acerto no passe

3 bolas recuperadas

33% de eficiência nos duelos

1 falta sofrida

Nota Sofascore 6.55