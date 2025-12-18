O zagueiro Luisão, de 22 anos, está sendo emprestado pelo Santos ao Goiás. No clube esmeraldino, o jogador vai reencontrar o novo diretor de futebol, Michel Alves, com quem trabalhou no Novorizontino e viveu a melhor fase da carreira antes de acertar com o Peixe.

Sem espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o defensor optou por deixar o clube em busca de mais oportunidades e minutos em campo em outra equipe. A decisão foi tomada após um período de poucas chances no elenco, o que levou o jogador a priorizar a sequência de jogos para dar continuidade ao desenvolvimento da carreira.

Pelo Santos, Luisão entrou em campo em nove partidas, sendo seis como titular, com média de 69 minutos por jogo. O zagueiro apresentou bom índice de participação na saída de bola, com 83% de acerto nos passes, além de contribuir ofensivamente com cinco finalizações e dois passes decisivos ao longo do período.

No aspecto defensivo, Luisão registrou média de 1.0 desarme, 0.6 interceptações e 3.9 cortes por partida, além de 2.3 bolas recuperadas por jogo. O zagueiro apresentou 52% de eficiência nos duelos, com média de 2.9 ganhos por confronto, e 53% de aproveitamento nos duelos aéreos. Ao todo, cometeu 4 faltas, recebeu 2 cartões amarelos e terminou o período com nota 6.49 no Sofascore.

Luisão foi titular nas derrotas para o Vasco da Gama, por 6 a 0, e para o Bahia, por 2 a 0, em agosto. Após esses jogos, o defensor foi relacionado apenas para a partida seguinte, contra o Fluminense, mas não entrou em campo e não voltou a atuar pelo Santos.

Posteriormente, o jogador chegou a participar de um torneio no México com o elenco de base do Peixe, como forma de ganhar minutagem e manter ritmo de jogo.

O acerto de Luisão com o Goiás foi inicialmente informado pelo jornalista Victor Pimenta e confirmada pelo LANCE!.

Luisão disputou nove jogos pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira de Luisão

Natural de Taboão da Serra (SP), Luisão iniciou a carreira no sub-13 do São Paulo, em 2016. O zagueiro também passou pelas categorias de base de Osasco Audax e Catanduvense antes de chegar ao Novorizontino, em 2021.

Na equipe de Novo Horizonte, começou atuando pelo sub-20 e recebeu a primeira oportunidade como profissional em 2023. Após se destacar na Copinha de 2024, assumiu a titularidade do time principal e passou a chamar a atenção do mercado brasileiro. Ao todo, foram 41 jogos disputados e três gols marcados, além da campanha até a semifinal do Paulistão e do quinto lugar na Série B.

Luisão pelo Santos

9 jogos (6 titular) 69 minutos em campo por jogo 83% de acerto no passe 5 finalizações 2 passes decisivos 1.0 desarme por jogo 0.6 interceptações por jogo 3.9 cortes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 52% de eficiência nos duelos 2.9 duelos ganhos por jogo 53% de eficiência nos duelos aéreos 4 faltas 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.49

