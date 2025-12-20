menu hamburguer
Futebol Nacional

Ceará avança por permanência de volante emprestado pelo Santos

Zanocelo foi cedido pelo Peixe em agosto

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/12/2025
16:53
Vinícius Zanocelo pertence ao Santos e está emprestado ao Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)
Vinícius Zanocelo pertence ao Santos e está emprestado ao Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)
Após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vem realizando ajustes em seu elenco. O clube conseguiu avançar pela permanência do meio-campista Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Zanocelo foi contratado pelo Vovô em agosto, tendo vínculo somente até o fim deste ano. O volante fez 15 jogos e marcou um gol. Mesmo com o rebaixamento, o atleta foi um dos principais reforços alvinegros na temporada.

Esse recente avanço dá esperanças de uma permanência na capital cearense. O jogador seria um importante nome para a campanha na Série B, ainda mais considerando a saída de Lourenço e Lucas Mugni no setor. A informação foi inicialmente divulgada pelo "Diário do Nordeste" e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vinícius Zanocelo, meio-campista do Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)
Vinícius Zanocelo está no Ceará por empréstimo (Foto: divulgação/Ceará SC)

O meio-campista chegou a fazer uma postagem nas redes sociais depois do rebaixamento alvinegro. No texto, Zanocelo agradeceu pelo apoio e pediu desculpas ao clube e à torcida. A declaração não cravou seu destino em 2026.

— O Ceará vai lutar e vai voltar… nós voltaremos a sorrir. E independente do que aconteça, serei sempre um de vocês, Nação! - escreveu no dia 9 de dezembro.

➡️ Sem novos vínculos, dupla de laterais não fica no Ceará

Ceará tem novo treinador

O Ceará fechou a contratação do técnico Mozart para a temporada 2026. O profissional soma dois acessos na Série B e, em um dos anos, levou também o título do torneio.

Mozart iniciou como técnico no CSA. Depois, passou por Chapecoense, Cruzeiro, Guarani e Atlético-GO até chegar no Mirassol. Tal passagem começou em maio de 2023, quando a equipe paulista dava os seus primeiros passos na Série B.

