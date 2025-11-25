Fluminense e Santos chegam a acordo por Nonato

O Fluminense e Santos chegaram a um denominador na negociação envolvendo Nonato. O meia está emprestado ao Tricolor, que vai exercer a opção de compra para ter o jogador em definitivo.

Para manter o camisa 16, o clube carioca pagará 1,5 milhão de euros (cerca de oito milhões de reais) ao Peixe, conforme informado pelo jornalista Victor Lessa e confirmada pelo Lance!, que apurou também que a permanência de Nonato era um desejo do Fluminense e estudado há meses, mesmo durante a lesão do volante.

O jogador é bem avaliado pelo profissionalismo e compromisso com o time, além de ter boa relação com todos do elenco e funcionários. Em campo, sua polivalência foi elemento decisivo na decisão da compra. A assinatura do contrato é prevista para esta sexta-feira (28).

Esta é a segunda passagem de Nonato por Laranjeiras, que tornou-se peça importante ao time em ambas. Na primeira, em 2021, pertencia ao Internacional e ficou emprestado até 2022, quando foi vendido para o Ludogorets. Nesse período fez 55 jogos, quatro gols e seis assistências.

Desde que voltou, em 2024, tem 53 partidas, sendo 41 em 2025, três gols e quatro assistências. Com Renato Gaúcho, desempenhou papel importante no trio de volantes que se destacou no Mundial de Clubes. Com Zubeldía, foi titular em alguns jogos desde que retornou de lesão. Pelo Santos, fez 14 jogos em 2023 e 8 em 2024, somando apenas um gol.

Próximos jogos de Fluminense e Santos

Em situações distintas no Brasileirão, Santos e Fluminense voltam à campo pela 36ª rodada. O Flu recebe o São Paulo no Maracanã, na quinta-feira (27), às 20h30, podendo confirmar sua vaga na Libertadores. Já o Santos encara o Sport, na Vila Belmiro, na sexta (28), às 21h30, precisando do resultado para deixar a zona de rebaixamento.

