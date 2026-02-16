Neymar e Gabigol reeditam parceria no Santos após 13 anos

A vitória do Santos diante do Velo Clube, na noite do último domingo (15), ficou marcada não apenas por novos protestos da torcida contra a diretoria e pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, mas também pelo reencontro em campo de Neymar e Gabriel Barbosa, que atuaram juntos pela primeira vez após 13 anos no clube,

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe precisava não só vencer, mas também torcer por um tropeço dos rivais para avançar de fase no estadual. O início irregular da temporada, que também se estendeu ao Campeonato Brasileiro, deixou o clima na véspera da partida ainda mais hostil, com uma série de manifestações direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

Entre os motivos estão o baixo rendimento em campo, já que a equipe venceu apenas três das 11 partidas disputadas até aqui, além da venda de joias da base e de reforços que não corresponderam às expectativas.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano encaminhou o resultado ainda no primeiro tempo, abrindo 3 a 0 no placar. Na etapa final, Neymar entrou em campo e passou a compor o ataque ao lado do cunhado Gabigol, que retornou ao clube no início deste ano para iniciar sua terceira passagem. O camisa 9 do Peixe marcou dois gols na partida.

➡️ No retorno de Neymar, Santos goleia Velo Clube e garante vaga nas quartas do Paulistão

Gabriel Barbosa abraça Neymar após marcar gol pelo Santos em duelo contra o Velo Clube. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Parceria de família:

Até então, a dupla havia atuado junta apenas uma vez pelo time da Baixada Santista: na despedida de Neymar rumo ao Barcelona, em 2013. O duelo, disputado no Mané Garrincha, em Brasília, marcou justamente a estreia de Gabriel Barbosa como profissional. O atacante nunca escondeu a admiração pelo camisa 10 e, na coletiva de apresentação em seu retorno ao Peixe, voltou a afirmar que Neymar é seu grande ídolo no futebol.

continua após a publicidade

Além daquela partida, os dois também dividiram o gramado em momentos pela Seleção Brasileira e foram campeões olímpicos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando conquistaram a inédita medalha de ouro para o Brasil no futebol masculino.

Gabriel Barbosa é namorado de Rafaella, irmã de Neymar, e o fato de a família toda estar na cidade de Santos também pesou para seu retorno ao clube da Baixada. Gabigol iniciou o ano atuando durante os 90 minutos contra o Novorizontino, mas não conseguiu embalar uma sequência por conta do desgaste físico em uma temporada de férias curtas, além de uma tendinite que o afastou de algumas partidas.

Neymar, por sua vez, voltou a entrar em campo após dez jogos, mais de dois meses longe dos gramados tratando uma lesão. O próprio Gabigol já ressaltou que o camisa 10 não pode ser o "salvador da pátria" em meio a uma temporada irregular.

Ainda assim, a goleada mesmo diante de um adversário da Série D e vice-lanterna do estadual, reacende a esperança do torcedor santista. Com dois líderes em campo e a possibilidade de dividir o protagonismo, o Santos tenta transformar a sintonia da dupla em combustível para, enfim, encontrar sua identidade e dar novo rumo ao ano.