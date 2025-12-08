Guilherme deve ser primeira baixa do Santos para próxima temporada

O atacante Guilherme está de saída do Santos após duas temporadas. O jogador se despediu discretamente do elenco e dos funcionários depois da vitória por 3 a 0 diante do Cruzeiro, no último domingo (7), na Vila Belmiro, pelo encerramento do Campeonato Brasileiro. O destino será a MLS (Major League Soccer), liga de futebol dos Estados Unidos.

Guilherme soma 95 jogos com a camisa do Peixe e 28 gols marcados, sendo 15 nesta temporada. Ele termina o ano como artilheiro, mas não marca desde o clássico contra o São Paulo, no dia 21 de setembro, na Vila Belmiro. Ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista em 10 gols.

Depois da vitória contra a Raposa, os jogadores comemoraram muito com a torcida ainda no gramado, especialmente Neymar, a permanência na Série A e também a vaga para a Copa Sul-Americana.

No entanto, segundo o presidente Marcelo Teixeira, nada deve ser celebrado, pois é obrigação do clube lutar por títulos.

Guilherme fez parte do time que o dirigente chama de processo de reconstrução da segunda para a primeira divisão.

Apesar de ter marcado gols importantes, especialmente em clássicos, foi um dos jogadores que mais receberam críticas da torcida, sobretudo na época em que o time era comandado por Pedro Caixinha e Cléber Xavier.

Os santistas pediam banco para Guilherme, que seguia como titular mesmo oscilando em campo. Além disso, o vaiavam tanto quando seu nome era anunciado no telão quanto quando era substituído.

Logo após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o jogador chegou a ficar fora da lista de relacionados por se sentir incomodado com as críticas. No entanto, o argentino contornou a situação, e Guilherme voltou ao time, destacando-se na reta final da competição.

Guilherme chegou ao Santos para a disputa da Série B do ano passado. (Foto: Leo Piva/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos ainda não definiu o planejamento para a próxima temporada, que será acertado junto ao técnico Vojvoda. O time estreia no dia 11 de janeiro, contra o Novorizontino, em casa, pelo Campeonato Paulista. Ao longo desta temporada, o Peixe contratou 20 atletas e agora precisa definir a permanência de Neymar até a próxima Copa do Mundo.