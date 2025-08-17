Vasco impõe goleada histórica ao Santos no Morumbis pelo Brasileirão

O Vasco atropelou o Santos e venceu o rival por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 50 mil torcedores, o Cruz-maltino não tomou conhecimento de um Peixe abatido e que não soube conter o avanço dos cariocas.

O torcedor santista chegou ao bairro do Morumbi confiante em um bom resultado, principalmente por conta da vantagem de cinco pontos em relação à zona do rebaixamento. A expectativa era reviver lembranças dos grandes duelos de mata-mata que o clube já disputou no estádio em épocas de glória, pelo Paulistão, Brasileirão e Libertadores.

Mas foi o Vasco que conseguiu mostrar um melhor rendimento e, até mesmo, melhorar as cobranças de Fernando Diniz relacionadas aos erros de finalização da equipe nos últimos compromissos na temporada.

Antes de a bola rolar, Neymar recebeu uma homenagem pelos 250 jogos com a camisa do Santos, marca atingida no duelo contra o Juventude, também no Morumbis. O camisa 10 entrou em campo segurando a filha Mavie, fruto do relacionamento com a modelo Bruna Biancardi, no colo.

Na tradicional fila de cumprimentos após o hino, um abraço carinhoso no parceiro de Seleção Brasileira Philippe Coutinho. Amigos de longa data, eles já haviam se enfrentado na final da Champions League de 2019/2020 e também em diversas competições pelas categorias de base da Amarelinha.

Santos até começa melhor no primeiro tempo

O Morumbis explodiu logo aos sete minutos, quando Neymar cobrou falta com perigo. Pouco depois, Guilherme desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo.

O Santos dominava a posse de bola nos minutos iniciais, mas o Vasco mostrou frieza para suportar a pressão. Aos 18, Lucas Piton abriu o placar para os cariocas após jogada iniciada por Nuno Moreira pelo lado direito. O VAR demorou dois minutos para confirmar o lance, por conta de uma possível saída de bola na lateral no começo da jogada.

Dono das bolas paradas, Neymar aproveitava cada escanteio para se aproximar da torcida, erguendo os braços e incentivando os cantos vindos das arquibancadas.

O Santos ainda teve um lance polêmico: se Guilherme estivesse melhor posicionado, teria sofrido pênalti e dado a Neymar a chance de se aproximar da marca dos 150 gols pelo clube.

No intervalo, Neymar deixou o gramado já ciente de que será desfalque contra o Bahia, no próximo domingo (24), fora de casa, por estar suspenso.

Vasco goleia o Santos por 5 a 0 no Morumbis. Lucas Piton abriu o placar para o time carioca. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Coutinho brilha na etapa final e garante vitória do Vasco

No segundo tempo, o Santos desmoronou em apenas 16 minutos. Foram quatro gols sofridos em sequência: dois de Philippe Coutinho, um de Rayan, um de Tchê Tchê e outro de David. A derrota vexatória praticamente selou futuro do técnico Cléber Xavier.

O semblante em campo era de desespero e falta de reação. A exceção foi o goleiro Gabriel Brazão, que se mostrou indignado com os companheiros, após ser deixado sozinho diante dos atacantes vascaínos.

Nas arquibancadas, a resposta foi imediata. A torcida organizada virou de costas para o gramado até os minutos finais, enquanto um clima hostil tomava conta do Morumbis com vaias e protestos generalizados. Uma bomba chegou a ser atirada nas proximidades do campo.

Do lado vascaíno, a cada gol os jogadores se juntavam no fundo do campo e comemoravam. Philippe Coutinho parecia estar extasiado. Chegou a beijar o gramado após a segunda bola na rede, com uma bela cavadinha. Parecia agradecer aos céus pela boa atuação da equipe da Cruz-maltina.

O Santos chegou a descontar com Guilherme, mas o impedimento foi marcado. Mesmo assim, o Morumbis seguiu silencioso até o apito final.

O Santos apagou uma tarde que poderia ter sido mágica ao lado de seu maior ídolo pós-Pelé e trouxe à tona lembranças de um clube instável, ainda em processo de reconstrução após o retorno à elite do futebol brasileiro.

Após o apito final, Neymar desabou no gramado aos prantos. O craque do Santos foi consolado pelo técnico Fernando Diniz, que deu um longo abraço no camisa 10. Retrato da pior goleada da equipe da Vila Belmiro em sua história como mandante no Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica:

SANTOS 0 X 6 VASCO

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

🟨 Cartão amarelo: Luisão e Neymar (Santos) - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco)



🥅 Gols: Lucas Piton (17'/1ºT), David (7'/2T), Philippe Coutinho (8' e 16'/2ºT), Rayan (14'/2ºT) e Tchê Tchê (22'/2ºT) - Vasco

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Luca) e Guilherme

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira (GB); Rayan e David (Léo Jacó)