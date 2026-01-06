Santos encaminha saída de dois jogadores para times da Série B
Peixe acerta empréstimos para reduzir a folha salarial e dar mais oportunidades a atletas
O Santos encaminhou a saída de dois jogadores de seu elenco atual. O volante Hyan, de 21 anos, será emprestado ao Avaí, enquanto Sandry, que atua na mesma posição, defenderá o Criciúma na disputa da Série B.
A movimentação faz parte da estratégia do Peixe para aliviar a folha salarial e garantir minutagem a atletas que não terão espaço sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Antes disso, Luiz Felipe, Messias e Rodrigo Fernández, que tinham contrato se encerrando, deixaram o clube. Luisão, por sua vez, foi emprestado ao Goiás.
A informação do empréstimo de Sandry foi inicialmente publicada pelo jornalista Lucas Rossafa.
Carreira de Hyan
Hyan está no Santos desde 2015 e renovou contrato com o clube em julho do ano passado, com vínculo válido até julho de 2027. Sem espaço na equipe principal com Juan Pablo Vojvoda, o volante busca ganhar mais oportunidades e sequência na carreira atuando pelo Avaí.
Hyan pelo Santos:
- 3 jogos (0 titular)
- 36 minutos jogados
- 12/16 passes certos
- 1 passe decisivo
- 1 interceptação
- 2 desarmes
- 3 bolas recuperadas
- 2 faltas
- 3/6 duelos ganhos
- Nota Sofascore 6.60
Carreira de Sandry
Natural de Itabuna, na Bahia, Sandry foi revelado nas categorias de base do Santos e promovido ao profissional em 2019. Pelo clube paulista, sofreu duas lesões sérias: em abril de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; em 2023, voltou a sofrer o mesmo tipo de lesão, desta vez no joelho esquerdo.
Com contrato com o Santos até 31 de maio de 2026, Sandry disputou a temporada 2025 pelo Athletic.
Sandry no Santos
- 105 jogos (51 titular)
- 0 gols
- 4 assistências
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 0.3 finalizações por jogo (0.1 no gol)
- 67% de eficiência nos passes longos
- 86% de acerto no passe
- 1.7 desarmes por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 49% de eficiência nos duelos
- 1.1 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.80
