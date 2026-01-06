menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos encaminha saída de dois jogadores para times da Série B

Peixe acerta empréstimos para reduzir a folha salarial e dar mais oportunidades a atletas

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
14:19
Hyan está de saída do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraHyan está de saída do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos encaminhou a saída de dois jogadores de seu elenco atual. O volante Hyan, de 21 anos, será emprestado ao Avaí, enquanto Sandry, que atua na mesma posição, defenderá o Criciúma na disputa da Série B.

continua após a publicidade

A movimentação faz parte da estratégia do Peixe para aliviar a folha salarial e garantir minutagem a atletas que não terão espaço sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Antes disso, Luiz Felipe, Messias e Rodrigo Fernández, que tinham contrato se encerrando, deixaram o clube. Luisão, por sua vez, foi emprestado ao Goiás.

A informação do empréstimo de Sandry foi inicialmente publicada pelo jornalista Lucas Rossafa.

Carreira de Hyan

Hyan está no Santos desde 2015 e renovou contrato com o clube em julho do ano passado, com vínculo válido até julho de 2027. Sem espaço na equipe principal com Juan Pablo Vojvoda, o volante busca ganhar mais oportunidades e sequência na carreira atuando pelo Avaí.

continua após a publicidade

Hyan pelo Santos:

  1. 3 jogos (0 titular)
  2. 36 minutos jogados
  3. 12/16 passes certos
  4. 1 passe decisivo
  5. 1 interceptação
  6. 2 desarmes
  7. 3 bolas recuperadas
  8. 2 faltas
  9. 3/6 duelos ganhos
  10. Nota Sofascore 6.60
Sandry - Santos
Sandry está sendo emprestado (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Carreira de Sandry

Natural de Itabuna, na Bahia, Sandry foi revelado nas categorias de base do Santos e promovido ao profissional em 2019. Pelo clube paulista, sofreu duas lesões sérias: em abril de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; em 2023, voltou a sofrer o mesmo tipo de lesão, desta vez no joelho esquerdo. 

Com contrato com o Santos até 31 de maio de 2026, Sandry disputou a temporada 2025 pelo Athletic.

Sandry no Santos

  1. 105 jogos (51 titular)
  2. 0 gols
  3. 4 assistências
  4. 0.5 passes decisivos por jogo
  5. 0.3 finalizações por jogo (0.1 no gol)
  6. 67% de eficiência nos passes longos
  7. 86% de acerto no passe
  8. 1.7 desarmes por jogo
  9. 3.3 bolas recuperadas por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 1.1 faltas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.80

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias