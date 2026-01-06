Santos encaminha saída de dois jogadores para times da Série B

O Santos encaminhou a saída de dois jogadores de seu elenco atual. O volante Hyan, de 21 anos, será emprestado ao Avaí, enquanto Sandry, que atua na mesma posição, defenderá o Criciúma na disputa da Série B.

A movimentação faz parte da estratégia do Peixe para aliviar a folha salarial e garantir minutagem a atletas que não terão espaço sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Antes disso, Luiz Felipe, Messias e Rodrigo Fernández, que tinham contrato se encerrando, deixaram o clube. Luisão, por sua vez, foi emprestado ao Goiás.

A informação do empréstimo de Sandry foi inicialmente publicada pelo jornalista Lucas Rossafa.

Carreira de Hyan

Hyan está no Santos desde 2015 e renovou contrato com o clube em julho do ano passado, com vínculo válido até julho de 2027. Sem espaço na equipe principal com Juan Pablo Vojvoda, o volante busca ganhar mais oportunidades e sequência na carreira atuando pelo Avaí.

Hyan pelo Santos:

3 jogos (0 titular) 36 minutos jogados 12/16 passes certos 1 passe decisivo 1 interceptação 2 desarmes 3 bolas recuperadas 2 faltas 3/6 duelos ganhos Nota Sofascore 6.60

Sandry está sendo emprestado (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Carreira de Sandry

Natural de Itabuna, na Bahia, Sandry foi revelado nas categorias de base do Santos e promovido ao profissional em 2019. Pelo clube paulista, sofreu duas lesões sérias: em abril de 2021, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito; em 2023, voltou a sofrer o mesmo tipo de lesão, desta vez no joelho esquerdo.

Com contrato com o Santos até 31 de maio de 2026, Sandry disputou a temporada 2025 pelo Athletic.

Sandry no Santos

105 jogos (51 titular) 0 gols 4 assistências 0.5 passes decisivos por jogo 0.3 finalizações por jogo (0.1 no gol) 67% de eficiência nos passes longos 86% de acerto no passe 1.7 desarmes por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.1 faltas por jogo Nota Sofascore 6.80

