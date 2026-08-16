Santos aposta em Neymar para sair da zona do rebaixamento do Brasileirão Neymar assume liderança do Santos em duelo decisivo contra o Vasco pelo Brasileirão

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O Santos chegou ao Rio de Janeiro com a missão de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo (16) será o Vasco, que tem uma campanha idêntica à do Peixe, com apenas cinco vitórias em 21 jogos e um aproveitamento de 34%.

O Peixe não vence em São Januário há quase três anos. A última vitória ocorreu no dia 1º de outubro de 2023, por 4 a 1, justamente meses antes do rebaixamento inédito. Nos últimos dez jogos, o retrospecto é bem dividido: são cinco vitórias do Alvinegro Praiano, quatro do Cruz-Maltino e apenas um empate.

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Há quase um ano, os dois times se enfrentaram em um duelo emblemático, marcado pela goleada por 6 a 0 do Vasco sobre o Santos, em pleno Morumbi, em São Paulo. O destaque foi Philippe Coutinho, que marcou dois gols. Esta foi a maior goleada aplicada pelo Vasco na história do confronto. O time carioca não vencia por um placar tão elástico desde o triunfo por 7 a 1 sobre o São Paulo, em 2001.

O resultado foi tão catastrófico que, na mesma noite, o então técnico Cleber Xavier foi demitido pelo diretor executivo Alexandre Mattos. Juan Pablo Vojvoda foi quem assumiu o time no lugar do ex-auxiliar da Seleção Brasileira, mas durou apenas oito meses.

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Coutinho evitou comemorar a vitória na zona mista, em respeito a Neymar, que deixou o campo chorando após abraçar Fernando Diniz. Essa também foi a pior derrota da carreira do camisa 10 do Santos, que, até então, havia perdido apenas por quatro gols de diferença em duas oportunidades: vestindo a camisa do Peixe contra o Barcelona, no Mundial de Clubes de 2011, e depois defendendo o clube catalão, quando foi superado pelo PSG, na Liga dos Campeões de 2017.

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Neymar chega ao Rio de Janeiro com elenco do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Neymar como salvador da pátria?

A responsabilidade de liderar o elenco do Santos faz parte da rotina de Neymar desde que retornou ao clube. No começo deste ano, porém, Gabigol afirmou que ninguém pode ser o "salvador da pátria" e que caberia a todos melhorar, não apenas os jogadores, mas todas as instâncias do clube.

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Neymar tem contrato com o Santos até o fim do ano e evita pensar a longo prazo. Até mesmo quando foi questionado sobre atuar no gramado sintético do Nubank Parque, onde o Peixe enfrentará o Palmeiras pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o camisa 10 despistou. Pensar em um futuro muito distante não é um discurso adotado nem por Neymar pai, que já afirmou que o retorno do filho ao clube da Baixada Santista foi costurado em três dias com o Al-Hilal e que não gosta de ter pressa para tomar decisões sobre a carreira do filho.

Nesta semana, o clube divulgou nas redes sociais os bastidores do vestiário do Santo após a vitória diante do Macará, com Neymar liderando o discurso na roda de jogadores. O camisa 10 mencionou o encontro dos atletas com a principal torcida organizada do clube no CT Pelé. Na ocasião, os jogadores não apenas foram cobrados, mas também tiveram a oportunidade de expor seus incômodos dentro do clube, especialmente os relacionados à diretoria.

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Neymar afirmou que a torcida reclamou que o time "não joga junto", além de não comemorar os gols com os companheiros com intensidade, demonstrando união e competitividade. O camisa 10 pediu mais garra à equipe e mais vibração nas comemorações dos gols, exatamente como os torcedores solicitaram durante a reunião.

Em clima de final, com uma rivalidade que historicamente mobiliza as duas torcidas, Neymar pode ser a peça-chave do time de Cuca na luta contra o rebaixamento. O Santos chega a São Januário precisando mais do que apenas de uma vitória: precisa mostrar reação, união e personalidade. E, em um momento em que o camisa 10 assumiu novamente o papel de líder, e caberá a ele ao lado de todo o elenco recheado de Meninos da Vila transformar o discurso feito no vestiário em atitude dentro de campo.

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Retrospecto geral entre Vasco x Santos

Desde 1927, o Santos já enfrentou o Vasco da Gama 132 vezes:

Vitórias: 47

Empates: 38

Derrotas: 47

Gols marcados: 210

Gols sofridos: 201

Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (76 partidas):

Vitórias: 29

Empates: 24

Derrotas: 23

Gols marcados: 107

Gols sofridos: 99

Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro em São Januário (21 partidas):

Vitórias: 06

Empates: 05

Derrotas: 10

Gols marcados: 19

Gols sofridos: 32

Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:

Pelé e Toninho Guerreiro - 5 gols

Paulinho Mclaren, Edu, Neymar, Kéber Pereira, Guga e Gabriel Barbosa todos com 03 gols cada um.

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Última partida:

Partida nº 6503

Santos 2 X 1 Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro 2026 - 4ª rodada

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data: Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Horário: 19h00

Público: 8.808 pagantes

Renda: R$ 539.319,33

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Vieira (RS)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: (SFC) Neymar Jr; (CRVG) Thiago Mendes;

GOLS:

SFC: Neymar Jr, aos 25 do 1ºT e 15 do 2ºT;

CRVG: Barros, aos 42 do 1ºT;

ESCALAÇÃO SFC: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; Willian Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Miguelito (Barreal) e Neymar; Moisés (Rony) e Thaciano (Gabriel Menino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ESCALAÇÃO CRVG: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Rojas (Marino Hinestroza); Nuno Moreira (Brenner), Andrés Gómez, Spinelli (David). Técnico: Bruno Lazaroni

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