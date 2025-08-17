Após goleada do Vasco, Cleber Xavier é demitido pelo Santos

O Santos comunicou a demissão do técnico Cléber Xavier após a goleada histórica sofrida pelo time diante do Vasco por 6 a 0, no Morumbis, neste domingo (17), pela 10ª rodada do Brasileirão.

Sob o olhar de mais de 50 mil torcedores, que chegaram a virar de costas para o campo nos minutos finais, o Santos voltou a mostrar instabilidade no Campeonato Brasileiro.

Cléber Xavier recebeu sua primeira oportunidade como técnico principal após mais de 20 anos como auxiliar de Tite. Anunciado no dia 29 de abril, chegou acompanhado dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. César Sampaio, que vinha atuando como interino, permaneceu na comissão técnica fixa do clube.

O treinador já havia sobrevivido a uma ameaça de demissão recentemente, após a vitória de virada sobre o Cruzeiro, um dos líderes do campeonato. O resultado deu ao Peixe um respiro de cinco pontos em relação à zona do rebaixamento e trouxe certo alívio para a partida deste domingo (17), no Morumbis.

No entanto, a goleada sofrida para o Vasco foi a gota d’água. Após o sexto gol carioca, a diretoria já havia definido a saída do comandante, decisão que ganhou ainda mais peso com o esvaziamento gradual do estádio em um dia de recorde de público e renda.

Cléber Xavier havia sido contratado para substituir Pedro Caixinha, que durou apenas 17 partidas no cargo. O Peixe apostou na experiência adquirida pelo gaúcho em grandes clubes como Corinthians e Flamengo, além da Seleção Brasileira, para dar a ele sua primeira oportunidade como técnico.

Antes da escolha por Xavier, o Alvinegro chegou a sonhar com Jorge Sampaoli. O argentino, responsável pelo vice-campeonato brasileiro em 2019, não fechou com o clube após o então CEO Pedro Martins negar publicamente as negociações em entrevista coletiva, esfriando qualquer chance de acordo.

Veja o comunicado curto emitido pelo Santos

"O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira."

