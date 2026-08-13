Após vitória do Santos, Gabigol celebra marca e rasga elogios a Neymar: 'É um gênio' Camisa 9 do Peixe alcançou a marca de 100 gols e falou sobre a parceria com Neymar no Santos

Ao marcar o primeiro gol do Santos na noite desta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, na vitória sobre o Macará por 2 a 1, pelas oitavas de final da Sul-Americana, o atacante Gabigol alcançou a marca de 100 tentos com a camisa alvinegra. Ele ainda marcou mais duas vezes no segundo tempo, mas dois gols foram anulados por impedimento.

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- Feliz demais. É uma marca histórica, ainda mais no clube do meu coração, o clube que sempre sonhei em jogar. Se minha carreira fosse só isso já estava ótimo. Estou muito feliz pelo gol e pela vitória - disse Gabigol, na zona mista depois da partida na Vila Belmiro.

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Os números comprovam esse protagonismo. Gabigol lidera o Santos em participações diretas em gols em 2026: são 16 gols marcados e sete assistências, desempenho que o coloca como artilheiro e também principal garçom da equipe.

Em relação a Neymar, o camisa 9 do Santos rasgou elogios ao companheiro de equipe, autos das duas assistências da noite. Com a ajuda do camisa 10, o time leva a vantagem para o jogo de volta, no Equador, na próxima semana.

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- Jogar com ele (Neymar) é muito fácil. Ele é um craque, um gênio. Cada vez mais a gente vem jogando juntos, treinando juntos e espero colher muitos frutos aí - finalizou Gabigol.

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Confira o ranking dos maiores artilheiros do Santos:

1º) – Pelé – 1091 gols

2º) – Pepe - 405 gols

3º) – Coutinho – 368 gols

4º) – Toninho Guerreiro – 279 gols

5º) – Feitiço – 215 gols

6º) – Dorval – 194 gols

7º) – Edu – 185 gols

8º) – Araken Patusca – 184 gols

9º) – Neymar – 158 gols

10º) – Pagão – 157 gols

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(Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)



