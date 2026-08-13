Cuca admite Brasileiro como prioridade do Santos e deve poupar na Sul-Americana Treinador destaca necessidade de preservar o elenco diante da sequência de jogos

O Santos venceu o Macará, do Equador, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe sofreu o primeiro gol logo nos minutos iniciais da partida, com Posse, mas empatou no fim do segundo tempo com Gabriel Barbosa, que marcou o gol de número 100 pelo Santos. A equipe santista ainda teve dois gols de Gabigol anulados. A virada veio com Willian Arão, aos 30 minutos da segunda etapa.

O time de Cuca terá uma sequência dura de jogos pela frente. Neste domingo (16), o Santos enfrenta o Vasco, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão empatados na tabela, com 22 pontos, na zona de rebaixamento. Além disso, o Peixe terá três clássicos seguidos, sendo dois contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e um contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

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Willian Arão comemora gol da virada do Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Cuca planeja sequência de jogos decisivos pelo Santos

— Se você não rodar, o jogador não vai aguentar essa intensidade tão dura e física. Não vi a metragem, mas deve ter sido uma das maiores do ano. Não é fácil recuperar. Temos o jogo contra o Vasco e a viagem para Quito. Se eu sentir que o jogador não está 100%, vamos rodar. É o caminho que temos. Não é só por prevenção de lesão, mas para competir — disse Cuca.

O Santos não poderá contar com Escobar no jogo de volta do torneio continental por suspensão. Gabriel Bontempo e Gabriel Menino deixaram o campo ainda no primeiro tempo, sentindo incômodos. Cuca afirmou que os jogadores serão avaliados nesta sexta-feira (14), mas que a situação de Menino preocupa.

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Questionado se deve poupar jogadores nos próximos jogos para priorizar o Brasileirão e evitar uma nova queda, Cuca explicou que ainda vai tomar a decisão, mas deve levar o elenco todo para o Equador, em uma longa viagem, e definir quem vai jogar apenas na véspera da partida, de acordo com as condições de cada atleta.

— Praticamente obrigatório. Se não, vou perder mais jogadores. Certamente vai acontecer. Vamos ter 72 horas para jogar com o Vasco no domingo. Um jogo importante. Viagem longa. Se a gente consegue passar essa fase, você já vê mais próxima a final, que é o objetivo de todo grande clube. Não podemos abrir mão de nenhuma competição, mas temos que ser responsáveis para não perder mais jogadores.

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— Brasileiro é prioridade. Não adianta ser campeão e não estar na primeira divisão no ano que vem. É só perguntar para o torcedor do Santos o que prefere. Precisamos recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro e jogar nesta intensidade. Mas não é todo dia que você consegue a condição ideal e, por isso, precisa oportunizar jogadores, como foi com o Luan e o Arão hoje, e eles foram bem. Isso nos abre o leque de oportunidades para mexer no time conforme a oportunidade — afirmou.

O jogo de volta envolve uma logística de duas horas de viagem de Santos até o Aeroporto de Guarulhos, seguida por sete horas de avião até Quito e mais três horas de ônibus até a cidade de Ambato, onde fica o Estádio Bellavista. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos, e o confronto é considerado o maior da história do clube. O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília).

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