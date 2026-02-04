Gabigol revela conversa de Vojvoda com elenco do Santos e rejeita Neymar como 'salvador da pátria'

O atacante do Santos, Gabriel Barbosa, confirmou que o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou uma reunião no CT Rei Pelé com o elenco, a diretoria e funcionários para tratar do atual momento do clube, que não vence há sete partidas.

continua após a publicidade

O jogador também amenizou a situação ao explicar que já viveu cenários semelhantes em outros clubes.

— Teve essa conversa, como todos sabem. Já aconteceu comigo em outros clubes. Foi uma conversa sincera. Precisávamos mudar a postura. Viemos de um clássico contra um grande time, e a atitude e a intensidade foram outras. Os números mostram isso. A vitória escapou por um lance. Futebol é assim: uma jogada pode definir o jogo. Com todo mundo 100%, podemos fazer coisas grandes neste ano - disse.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A declaração do camisa 9 do Peixe foi dada após o empate por 1 a 1 diante do São Paulo, na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O atacante também comentou sobre os protestos realizados pela torcida santista, que permaneceu em silêncio durante o primeiro tempo, sem apoiar a equipe. No intervalo, faixas foram estendidas em protesto contra o presidente Marcelo Teixeira e o diretor executivo Alexandre Mattos, ambos hostilizados no decorrer da partida.

— Entendo a torcida. Sendo pacífica, a cobrança é válida. Mas é um ponto difícil, porque precisamos deles. O São Paulo usou isso a favor deles. Já vim jogar contra e sabemos o quanto é difícil quando torcida e jogadores se unem dentro de casa. Ao mesmo tempo, entendo a cobrança. O trabalho está sendo feito, precisamos de vitórias, o salário está em dia e a estrutura está melhorando, mas é um processo lento. Não vai acontecer de um dia para o outro. Vamos sofrer. Temos elenco e um bom treinador, com um grupo unido e forte. Podemos conquistar algumas coisas - disse.

continua após a publicidade

— É normal. Estamos no Santos e, claro, sempre haverá cobranças por resultados. Temos capacidade de conquistar vitórias e jogar melhor. A torcida não tem do que reclamar da intensidade e da luta. Por um lance, não conseguimos a vitória. Estamos em um clube grande e a cobrança sempre vai existir. Vamos ter o apoio deles, que é muito importante - completou.

Na avaliação de Gabriel Barbosa, o duelo contra o Noroeste, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), em Bauru, pelo Paulistão, será tratado como uma final, já que o clube está fora da zona de classificação para a próxima fase.

— Todo mundo que joga no Santos precisa saber que haverá pressão e cobrança por resultados. A gente se cobra bastante e esperava um começo melhor. Se jogarmos dessa forma e com a volta de jogadores como Neymar e Tiquinho, teremos peças importantes para compor o elenco. Se mantivermos esse nível, vamos conseguir as coisas. Temos um jogo no domingo que é uma final. Esperamos que a torcida apoie e que a gente traga essa vitória para casa - finalizou.

Neymar:

Gabriel Barbosa já afirmou anteriormente que acredita em uma evolução coletiva e não vê como solução apontar culpados. O atacante também evitou tratar o retorno de Neymar, cada vez mais próximo, como uma "salvação da pátria".

— Não vejo o Neymar como salvador da pátria. Se fosse assim, outros times não perderiam. Ele é mais um jogador, mas muito importante. Nosso ídolo e capitão, com grande liderança aqui e na Seleção. Esperamos ajudar para não sobrecarregá-lo e poder desfrutar do jogo. A expectativa é que ele volte 100%, sem pressão, para ajudar o Santos e a Seleção - disse.

O camisa 9 é um dos líderes do elenco, ao lado do camisa 10 e do goleiro Gabriel Brazão, e foi questionado sobre o que precisa melhorar para o time encontrar o caminho das vitórias nesta temporada.

— Não sou um cara de fazer análises antes do fim do campeonato. Temos um bom time e viemos de um ano difícil. Nosso investimento não é igual ao de outros clubes, mas, dentro de casa, podemos fazer coisas boas. No ano passado, vencemos Flamengo e Cruzeiro. Capacidade nós temos. Precisamos melhorar. Vemos vários times sofrendo no começo da temporada, é normal. Cada jogo será uma final. Vai ter que ser todo jogo 100%. Todo jogador que for escalado precisa estar no máximo. Precisamos de todos e da torcida. Quando eles estão ao nosso lado, essa união faz diferença, e sei como é jogar contra. Querendo ou não, não perdemos em casa - concluiu.

Gabigol em 2026:

6 jogos (5 titular)

2 gols

224 minutos para participar de gol

15 finalizações (2 no gol)

7.5 finalizações para marcar

2 passes decisivos

100% de conversão em grandes chances

1 grande chance criada

27% de eficiência nos duelos

2 duelos aéreos vencidos

3 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.72