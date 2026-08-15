Santos chega ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco; Neymar joga? Santos terá Neymar à disposição, mas Cuca terá desfalques importantes

O Santos chegou ao Rio de Janeiro na tarde deste sábado (15), depois de encerrar a preparação no CT Rei Pelé para o jogo contra o Vasco.

A partida será uma disputa direta na luta contra o rebaixamento, já que as duas equipes estão empatadas com 22 pontos na tabela.

O técnico Cuca afirmou, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Macará, pela Copa Sul-Americana, que o Campeonato Brasileiro será uma prioridade diante do risco de queda e que será "obrigatório" promover um rodízio nas outras competições. Isso porque o elenco não tem condições de disputar simultaneamente as três competições do calendário. Pela Copa do Brasil, o Alvinegro Praiano enfrentará o Palmeiras.

Neymar está na lista de relacionados e será opção para o time titular de Cuca. A principal novidade é Gustavinho, que sofreu sua terceira lesão muscular no Peixe em julho e agora está de volta. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa sofrida justamente no Rio de Janeiro, quando o Peixe enfrentou o Botafogo na retomada da competição após a pausa para a Copa do Mundo.

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Igor Vinícius também está de volta para a lateral-direita. Ele foi substituído por Gabriel Menino na última partida, que será baixa por lesão.

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Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Vasco. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

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Ausências do Santos para o duelo contra o Vasco

Apesar de Neymar estar entre os relacionados, o técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Adonis Frías, que está em negociação para deixar o clube com destino ao Racing, da Argentina.

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Na última partida, o treinador optou por Luan Peres e Willian Arão na zaga, deixando João Ananias e Adonis Frías no banco de reservas. Lucas Veríssimo segue em tratamento de uma lesão na panturrilha e será baixa mais uma vez, assim como Gabriel Bontempo, com um problema no posterior da coxa esquerda, e Gabriel Menino, que se recupera de uma entorse no joelho esquerdo.

Santos e Vasco se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão.

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