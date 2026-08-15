Lateral-direita vira dilema de Cuca no Santos; novo improviso pode ser solução Com elenco limitado, o time comandado por Cuca sofre com o transfer ban e fica impedido de buscar reforços no mercado

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Mesmo com a vitória diante do Macará na última quinta-feira (13), o técnico Cuca sofreu duas baixas importantes durante a partida, sendo uma delas em um setor já carente da equipe: a lateral-direita. Gabriel Menino, que vinha atuando no lugar do lesionado Igor Vinícius, foi substituído ainda na primeira etapa do confronto contra os equatorianos após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O atleta deve desfalcar o time nos próximos jogos.

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A ausência do jogador será sentida pela comissão técnica, visto que a ala direita do Peixe é um dos principais problemas na temporada. Com a saída de Mayke e apenas Igor Vinícius de origem no setor, Cuca precisou buscar soluções caseiras em razão do transfer ban enfrentado pela diretoria.

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Titular e único atleta na função, Gabriel Menino vinha cobrindo o espaço aberto por conta da lombalgia de Igor Vinícius, diagnosticada no início de agosto. Contratado originalmente para o meio de campo, Menino já havia declarado estar adaptado à função e elogiou a mudança promovida por Cuca, enxergando a ala como um caminho para a Seleção Brasileira.

— Ele (Cuca) falou que vai me ajudar nessa posição, sei que tenho muita coisa para melhorar ainda porque joguei muito tempo pelo meio. Mas tenho uma oportunidade tanto aqui quanto na seleção, na lateral. Tenho um sonho que é voltar para a seleção, jogar uma Copa do Mundo. Sei que tenho grandes chances de ir como lateral — afirmou Gabriel Menino, após goleada do Santos por 4 a 1, em cima da UCV, da Venezuela, fora de casa, pelos playoffs da Sul-Americana no fim do mês de julho.

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Gabriel Menino: de destaque a preocupação

Improvisado na ala e titular absoluto desde a contusão de Igor Vinícius, Gabriel Menino precisou sair aos 25 minutos do primeiro tempo contra o Macará. Logo após a partida, o técnico Cuca se mostrou preocupado e lamentou a lesão sofrida pelo jogador.

— Perdemos dois jogadores (Gabriel Menino e Bontempo). Vamos ver na avaliação, mas me parece que a do Gabriel Menino é um pouco mais séria a lesão — disse o comandante.

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O próprio jogador, que passou mancando na zona mista após o duelo contra o Macará, relatou ser o momento mais delicado de sua carreira quando se trata de lesão. Com o terceiro problema físico desde a sua chegada ao clube, o jogador tem sofrido com problemas físicos.

— Estou vivendo uma fase muito boa em campo, mas, em termos de lesão, é a pior da minha carreira, sim. Nunca tive tantos problemas assim. No jogo de hoje, dei um carrinho e senti o joelho indo para fora e adormecendo. No ano passado, tive um problema que acho que foi bem parecido. Foram duas ou três semanas fora, mas fiz um bom trabalho de recuperação, retornei sem dores e creio que tenha sido a mesma coisa.

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O Santos realizou exame nesta sexta-feira (14) para entender a gravidade da lesão, mas o clube ainda não divulgou o resultado. O atleta acusou estar com o joelho "pouco" inchado na zona mista da última quinta-feira (13). De todo modo, a expectativa é que o jogador seja desfalque para a partida decisiva contra o Vasco e na partida de volta contra o Macará, na próxima quinta-feira (20).

— Ah, tá pouco inchado, creio que é uma lesãozinha aí, mas vou fazer o exame amanhã (14). Se Deus quiser, não vai ser nada grave — afirmou o jogador.

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Números de Menino atuando como lateral após a volta da Copa do Mundo

8 jogos (5 titular) 2 gols 1 assistência 1.1 passes decisivos por jogo 1 grandes chances criadas 1.2 finalizações por jogo 19% acerto nos cruzamentos 1.6 interceptações por jogo 1.2 desarmes por jogo 63% eficiência nos duelos 0.8 faltas por jogo

Gabriel Menino durante a partida contra o Macará - (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Igor Vinícius ganha concorrência

Titular no início do ano, Igor Vinícius dividia a ala com Mayke até a rescisão do companheiro no começo de agosto. Com a carência na posição, Cuca passou a utilizar Gabriel Menino na função a partir do jogo contra o Botafogo, no dia 16 de julho. Único especialista do setor, Igor Vinícius trata uma lombalgia desde o início do mês e já soma três desfalques consecutivos.

O Santos ainda não divulgou prazo para o retorno do atleta. Com a entorse de Menino, Cuca ganha uma dor de cabeça para montar a equipe antes da decisão contra o Vasco.

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Dados de Igor Vinícius desde a volta da Copa do Mundo

4 jogos (3 titular)

0.5 passes decisivos por jogo

0.5 finalizações por jogo

33% acerto nos cruzamentos

0.2 interceptações por jogo

1.5 desarmes por jogo

44% eficiência nos duelos

1.0 faltas por jogo

Na temporada

30 jogos (28 titular)

5 assistências

1.1 passes decisivos por jogo

5 grandes chances criadas

0.4 finalização por jogo

29% de acerto nos cruzamentos

0.9 interceptação por jogo

2.0 desarmes por jogo

54% de eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

Igor Vinicius durante partida do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Menino da Vila entra bem e pode ser opção

O ponta-direita de apenas 18 anos, que estreou pelo profissional na derrota contra o Grêmio, no dia 23 de maio, e acumula apenas 81 minutos na equipe principal, foi o escolhido por Cuca para substituir Gabriel Menino, após entorse no joelho, na partida contra o Macará.

Sem outros laterais de origem no banco de reservas durante o duelo das oitavas de final da Sul-Americana, a promessa santista deu novo ritmo à equipe e teve participação importante na vitória. Após o apito final, o garoto celebrou o momento.

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— Agradecer a Deus pela oportunidade. Eu acho que qualquer moleque da base, qualquer menor que vem, ele sempre busca essa oportunidade de poder entrar em um jogo, de poder desempenhar o melhor que todo mundo está trabalhando, sempre buscando o nosso melhor, e não é fácil se manter num clube desse tamanho, ainda mais no profissional. Então, é agradecer a Deus pela oportunidade e que eu consegui desempenhar o meu melhor futebol — Davizinho pós-jogo.

Números de Davizinho na partida

Ações com a bola: 45 Dribles: 3 (2 certos) Faltas sofridas: 3 Perdas de posse: 10 Passes decisivos: 0 Cruzamentos: 2 (0 certos) Passes certos: 22/27 — 81% Passes no campo adversário: 11/15 — 73% Passes no próprio campo: 11/12 — 92% Bolas longas: 1/3 — 33% Contribuições defensivas: 3 Desarmes: 1 (0 ganhos) Interceptações: 0 Cortes: 2 Chutes bloqueados: 0 Recuperações de bola: 2 Duelos no chão: 8 (6 ganhos) Duelos aéreos: 1 (1 ganho) Faltas cometidas: 0

Davizinho atuando com a camisa do Santos FC - (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Técnico Cuca já cobrou reforços, admite rodar elenco e prioriza Brasileiro

Na derrota para o Athletico-PR no último domingo (9), Cuca já havia reconhecido a preocupação com a campanha no Campeonato Brasileiro e com o desgaste causado pelo acúmulo de três competições simultâneas: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

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— Já expliquei que temos limitação de jogadores e, em três frentes, dará problema. Hoje não tivemos três titulares absolutos. Fazem muita falta. Se tivéssemos eles, a situação era diferente. Temos que ter equilíbrio e ser resilientes. Ter fé e força para reverter — afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida contra o Athletico-PR.

O Peixe terá uma sequência pesada pela frente. Neste domingo (16), enfrenta o Vasco em São Januário, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ambos os times somam 22 pontos e lutam contra a zona de rebaixamento. Em seguida, o Santos encara uma maratona de três clássicos seguidos: dois contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e um diante do Corinthians, pelo Brasileirão.

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— Imagine que eu vou poupar no Brasileiro. Brasileiro é a nossa prioridade. Não adianta você ser campeão e não estar na primeira divisão do ano que vem. No Campeonato Brasileiro, a gente tem que recuperar o terreno perdido. A gente tem que jogar nesse tipo de intensidade e de entrega, só que não é todo dia que você consegue pôr em prática tanta coisa assim — disse o treinador após vitória contra o Maracá.

Nesse sentido, diante do risco de novas lesões, o treinador santista entende a limitação do elenco, afirmando no pós-jogo contra o Maracá que deve rodar o elenco todo pensando nos próximos jogos.

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— Praticamente obrigatório. Se não, vou perder mais jogadores. Certamente vai acontecer. Vamos ter 72 horas para jogar com o Vasco no domingo. Um jogo importante. Viagem longa. Se a gente consegue passar essa fase, você já vê mais próxima a final, que é o objetivo de todo grande clube. Não podemos abrir mão de nenhuma competição, mas temos que ser responsáveis para não perder mais jogadores.

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