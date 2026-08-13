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Neymar revela papo com torcedor do Santos e deixa no ar a possibilidade de atuar no sintético

Com duas assistências, camisa 10 foi um dos principais nomes da vitória do Peixe na Sul-Americana

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
13/08/2026 22:31
Atualizado há 20 minutos
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Neymar em ação pelo Santos
Neymar em ação pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Um dos principais destaques da vitória do Santos sobre o Macará, por 2 a 1, na Vila Belmiro, o atacante Neymar, que deu as duas assitências dos gols, revelou conversa com um torcedor durante o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (13).

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Segundo o camisa 10 do Peixe, houve uma "conversa bem franca". Neymar também admitiu que sabe que o santista vem sofrendo há muitos anos com o time, e mandou um recado.

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- A conversa foi bem franca. Eles falaram o que enxergam de fora e mostramos para eles exatamente o que acontece aqui dentro com nosso time. Estávamos perdendo por 1 a 0. Sei que o santista vem sofrendo há muitos anos, mas se ficar pensando nisso e vier para o estádio sempre com pensamento negativo, é melhor ficar em casa - disse Neymar, na saída de campo, em entrevista à ESPN.

- Foi o que eu falei para o cara ali em cima, que ao invés de ficar criticando, apoie, incentive. Aí viramos o jogo, venho tomar água e está ele fazendo um coração, aí é fácil. Só ser santista e gostar do cara quando está ganhando - completou o atacante.

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Em relação às duas assistências, Neymar falou sobre também ser "garçom" do Santos. O jogador deu passe para o primeiro gol do Peixe, marcado po Gabigol, e depois para Willian Arão, no segundo tempo.

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Na minha carreira, por onde passei, sempre consegui fazer muitas assistências. Sou o maior assistente do Brasil, da Seleção Brasileira. Eu fico muito feliz em ajudar minha equipe, seja com gols ou assistências. O importante é o Santos sair com a vitória sempre - concluiu Neymar.

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Com a vitória de virada em casa, o time comandado pelo técnico Cuca ficou em vantagem e com boas condições para o duelo da volta, na próxima quinta-feira (20), em Ambato, no Equador, valendo vaga nas quartas de final do torneio continental.

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Neymar x gramado sintético

Palmeiras e Santos vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Nubank Parque, no próximo dia 26, enquanto a volta, no dia 2 de setembro, será na Vila Belmiro.

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Uma das principais dúvidas é em relação a Neymar jogar ou não no piso sintético da arena palmeirense, já que o jogador é um dos maiores críticos desse estilo de gramado, ficando de fora de partidas.

Na zona mista, quando questionado sobre o assunto, Neymar despistou e falou: "vocês já estão pensando nisso? Calma, ainda tem jogo domingo"... e logo em seguida saiu andando.

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