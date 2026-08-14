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Gabriel Menino e Bomtempo relatam incômodo pós-jogo e passam por exame

Atletas terão diagnósticos nesta sexta-feira (14) e podem desfalcar a equipe santista nos próximos duelos

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
14/08/2026 12:51
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Gabriel Menino (lado direito) e Gabriel Bontempo (lado esquerdo)
Gabriel Menino (lado direito) e Gabriel Bontempo (lado esquerdo) - (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

O Alvinegro praiano, que venceu o Macará por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, nesta última quinta-feira (13), terminou o duelo com algumas preocupações para os próximos confrontos. Gabriel Menino e Bomtempo foram substituídos ainda no primeiro tempo por conta de incômodos e realizarão exames nesta sexta-feira (14).

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O lateral-direito improvisado Gabriel Menino foi o primeiro atleta a ser substituído, após entorse no joelho esquerdo, aos 25 minutos da etapa inicial. Logo após a partida, na zona mista, o jogador relatou estar com o joelho "pouco" inchado e espera não ser nenhuma lesão séria.

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— Ah, tá pouco inchado, creio que é uma lesãozinha aí, mas vou fazer o exame amanhã (14), se Deus quiser não vai ser nada grave — afirmou o jogador.

Por outro lado, o meio-campista Gabriel Bomtempo, que pediu para ser substituído após ter sentido a posterior da coxa esquerda, aos 42 minutos do primeiro tempo, afirmou estar preocupado. Mesmo com a vontade de continuar na partida, o menino da vila relatou que realizará exames nesta sexta-feira (14) e que optou por sair para não piorar o incômodo.

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— Tomara que não seja lesão. Senti a posterior (esquerda) embolar duas vezes ai ficou meio dolorido. Achei que, se eu continuasse, ia dar problema e pedi para sair (...) Preocupa, né (O incômodo posterior). Queria ter continuado no jogo. Mas, como eu falei, tenho que ver, tenho que fazer exame, mas espero que não seja nada.

Como foi o jogo?

O Santos começou a partida levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

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Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

O segundo tempo reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

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Apesar da pouca vantagem construída para o jogo de volta, o que se viu foi uma torcida unida ao elenco, com aplausos no apito final.

Elenco do Santos FC antes da partida contra o Macará. Duelo de ida válido pelas oitavas de final da Sul-Americana.
Elenco do Santos FC antes da partida contra o Macará. Duelo de ida válido pelas oitavas de final da Sul-Americana - (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

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