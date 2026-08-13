Santos vence e abre vantagem diante do Macará pela Copa Sul-Americana Gabigol abre o placar para o Peixe e celebra marca histórica pelo clube

O Santos venceu o Macará na noite desta quinta-feira (13), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time equatoriano abriu o placar no início da partida, assustando os santistas em um jogo que, até então, parecia tranquilo. A ideia do técnico Cuca era garantir um placar elástico para poder poupar a equipe no duelo de volta, em uma longa viagem para o Equador.

O gol de empate do Peixe saiu aos 43 minutos, com Gabriel Barbosa, que marcou o 100º gol pelo clube do coração. Depois, o atacante ainda teve outros dois gols anulados. Willian Arão virou o jogo para o time da casa aos 30 minutos do segundo tempo. Após o gol ser validado pelo VAR, já que a bola quicou em cima da linha, uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores sendo advertidos com cartão amarelo.

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Nesta partida, Neymar atuou durante os 90 minutos, mas preocupou no primeiro tempo ao deixar o campo algumas vezes para receber uma proteção mais firme no tornozelo. O camisa 10 deu as duas assistências para os gols santistas.

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Como foi o jogo?

O Santos começou a partida levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.

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Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.

O segundo tempo reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.

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Apesar da pouca vantagem construída para o jogo de volta, o que se viu foi uma torcida unida ao elenco, com aplausos no apito final.

➡️ VAR rouba a cena em Santos x Macará: 'Coisa inacreditável'

Gabigol comemora gol com Neymar na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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Aos 30 minutos, Willian Arão virou o jogo para o Peixe. Apesar de ter falhado no gol do Macará, o zagueiro se redimiu. Neymar cobrou o escanteio, e Arão mandou a bola para o gol, em cima da linha. O árbitro demorou alguns minutos para validar o gol, que deixou a Vila Belmiro no clima de Alçapão.

Deu aula 🏅

Gabriel Barbosa perdeu muitas oportunidades, mas também foi prejudicado com dois gols anulados. Primeiro, aos três minutos do segundo tempo, Rollheiser encontrou Neymar com um passe, e o camisa 10 deixou a bola passar para Gabigol, que finalizou e balançou as redes. No entanto, o lance foi anulado.

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Depois, aos 14 minutos, o camisa 9 recebeu mais uma assistência de Neymar, que o deixou livre para finalizar no canto do goleiro adversário. O gol, porém, também foi anulado.

Gabriel marcou o 100º gol pelo Santos aos 43 minutos do segundo tempo, novamente com participação de Neymar. O camisa 10 deu um passe de primeira, e Gabigol teve apenas o trabalho de finalizar também de primeira para deixar tudo igual no placar.

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Ficou abaixo 📉

A zaga do Santos foi formada por Willian Arão e Luan Peres, mas não funcionou. A falta de marcação dos jogadores nos primeiros minutos da partida originou o gol do Macará. Lucas Veríssimo foi desfalque por dores na panturrilha, e Cuca optou por deixar João Ananias no banco de reservas.

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS 2 X 1 MACARÁ - jogo de ida das oitavas de final

🏆 Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Urbano Caldeira - Vila Belmiro (Santos, SP)

🕴️ Arbitragem: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

📺 VAR: Joel Alarcon (PER)

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🟨 Cartão amarelo: Escobar, Rony, Barreal e Gabriel Barbosa (Santos) / Ayala e Cazares (Macará)

🟥 Cartão vermelho: -

👭Público: 10.257

💰Renda: R$ 525.353,75

🥅 Gols: Posse (4'/1ºT) - Macará / Gabriel Barbosa (43'/1ºT) e Willian Arão (30'/2ºT)

Escalação:

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Davizinho), Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo (Rollheiser); Neymar, Barreal (Rony) e Gabigol. (Técnico: Cuca)

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MACARÁ: Rodrigo Rodríguez, Bolanos, Etchebarne, Marrufo, Ayala (Mohor); Jean Estacio (Klinger), Martín Miranda (Tello) e José Luis Cazares; Mateo Viera, Campana (Caicedo) e Franco Posse (Ferro). (Técnico: Guillermo Sanguinetti)

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