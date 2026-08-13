Santos vence e abre vantagem diante do Macará pela Copa Sul-Americana
Gabigol abre o placar para o Peixe e celebra marca histórica pelo clube
O Santos venceu o Macará na noite desta quinta-feira (13), por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time equatoriano abriu o placar no início da partida, assustando os santistas em um jogo que, até então, parecia tranquilo. A ideia do técnico Cuca era garantir um placar elástico para poder poupar a equipe no duelo de volta, em uma longa viagem para o Equador.
O gol de empate do Peixe saiu aos 43 minutos, com Gabriel Barbosa, que marcou o 100º gol pelo clube do coração. Depois, o atacante ainda teve outros dois gols anulados. Willian Arão virou o jogo para o time da casa aos 30 minutos do segundo tempo. Após o gol ser validado pelo VAR, já que a bola quicou em cima da linha, uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores sendo advertidos com cartão amarelo.
Nesta partida, Neymar atuou durante os 90 minutos, mas preocupou no primeiro tempo ao deixar o campo algumas vezes para receber uma proteção mais firme no tornozelo. O camisa 10 deu as duas assistências para os gols santistas.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Como foi o jogo?
O Santos começou a partida levando perigo com uma bela cobrança de falta de Neymar, logo aos dois minutos, mas acabou levando um susto aos quatro, quando a equipe adversária abriu o placar com Posse. O jogador recebeu cruzamento de Mateo Vieira, que se livrou da marcação de Luan Peres, e empurrou a bola para o fundo das redes com o joelho esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino sentiu após uma dividida e foi substituído por Davizinho.
Neymar assustou a torcida ao deixar o gramado duas vezes para arrumar as chuteiras e reforçar a proteção no tornozelo. Gabriel Barbosa, que buscava há três jogos o gol de número 100 pelo Peixe, perdeu uma oportunidade aos 39 minutos, quando foi travado pelo zagueiro adversário no momento da finalização dentro da grande área. No entanto, aos 43, o 'Menino Cruel' recebeu assistência de Neymar e marcou o tão esperado 100º gol pelo clube.
O segundo tempo reservou fortes emoções. Willian Arão virou a partida aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar. A bola entrou na altura da linha, e o gol foi validado pelo VAR depois de alguns minutos de análise. A paz que reinava nos arredores da Vila Belmiro, com as torcidas convivendo pacificamente chegou ao fim após o gol de Arão. Uma confusão generalizada tomou conta do campo, com três jogadores advertidos com cartão amarelo, entre eles Gabriel Barbosa.
Apesar da pouca vantagem construída para o jogo de volta, o que se viu foi uma torcida unida ao elenco, com aplausos no apito final.
➡️ VAR rouba a cena em Santos x Macará: 'Coisa inacreditável'
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Aos 30 minutos, Willian Arão virou o jogo para o Peixe. Apesar de ter falhado no gol do Macará, o zagueiro se redimiu. Neymar cobrou o escanteio, e Arão mandou a bola para o gol, em cima da linha. O árbitro demorou alguns minutos para validar o gol, que deixou a Vila Belmiro no clima de Alçapão.
Deu aula 🏅
Gabriel Barbosa perdeu muitas oportunidades, mas também foi prejudicado com dois gols anulados. Primeiro, aos três minutos do segundo tempo, Rollheiser encontrou Neymar com um passe, e o camisa 10 deixou a bola passar para Gabigol, que finalizou e balançou as redes. No entanto, o lance foi anulado.
Depois, aos 14 minutos, o camisa 9 recebeu mais uma assistência de Neymar, que o deixou livre para finalizar no canto do goleiro adversário. O gol, porém, também foi anulado.
Gabriel marcou o 100º gol pelo Santos aos 43 minutos do segundo tempo, novamente com participação de Neymar. O camisa 10 deu um passe de primeira, e Gabigol teve apenas o trabalho de finalizar também de primeira para deixar tudo igual no placar.
Ficou abaixo 📉
A zaga do Santos foi formada por Willian Arão e Luan Peres, mas não funcionou. A falta de marcação dos jogadores nos primeiros minutos da partida originou o gol do Macará. Lucas Veríssimo foi desfalque por dores na panturrilha, e Cuca optou por deixar João Ananias no banco de reservas.
Ficha Técnica:
⚽ SANTOS 2 X 1 MACARÁ - jogo de ida das oitavas de final
🏆 Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Urbano Caldeira - Vila Belmiro (Santos, SP)
🕴️ Arbitragem: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
📺 VAR: Joel Alarcon (PER)
🟨 Cartão amarelo: Escobar, Rony, Barreal e Gabriel Barbosa (Santos) / Ayala e Cazares (Macará)
🟥 Cartão vermelho: -
👭Público: 10.257
💰Renda: R$ 525.353,75
🥅 Gols: Posse (4'/1ºT) - Macará / Gabriel Barbosa (43'/1ºT) e Willian Arão (30'/2ºT)
Escalação:
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Davizinho), Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo (Rollheiser); Neymar, Barreal (Rony) e Gabigol. (Técnico: Cuca)
MACARÁ: Rodrigo Rodríguez, Bolanos, Etchebarne, Marrufo, Ayala (Mohor); Jean Estacio (Klinger), Martín Miranda (Tello) e José Luis Cazares; Mateo Viera, Campana (Caicedo) e Franco Posse (Ferro). (Técnico: Guillermo Sanguinetti)
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Santos
Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na vitória sobre o MacaráHá 2 minutos
Fora de Campo
VAR rouba a cena em Santos x Macará: 'Coisa inacreditável'Há 38 minutos
Fora de Campo
Lance de Neymar em Santos x Macará impressiona: 'Misericórdia'Há 40 minutos
Santos
Gabigol atinge marca de 100 gols pelo Santos diante do MacaráHá 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Santos perde a paciência com dupla contra o MacaráHá 1 hora
Santos
Veja gols de Santos x Macará: Gabigol e Arão viram o jogoHá 2 horas
Mais LANCE!